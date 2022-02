Ferrari SF-90 Special Edition is bijzonder mooi rood

Rosso Taormina is onze nieuwe favoriete rode kleur. Maar is deze Ferrari SF-90 Special Edition echt een andere editie of gewoon een fraai configuratie?

Vroeger, nog niet eens zo heel erg lang geleden (Jos verstappen reed nog gewoon F1) was een Ferrari iets bijzonders. Ferrari bouwde enkele modellen die je bij wijze van spreken ‘mocht’ kopen. Goed voor de marges, goed voor de mystiek en dus vooral goed voor Ferrari zelf. Sterker nog, het merk profiteert nog altijd de inspanningen van Luca di Montezomolo . Zijn visie was het vergroten van de marge per auto in plaats van meer auto’s bouwen.

Tegenwoordig is Ferrari een stukje minder exclusief. Het merk produceert veel exemplaren (meer dan 11.000 op jaarbasis).De ultieme cashcow in de vorm van de Purosongue (dat is Italiaans voor dronken Nijlpaard) komt er binnenkort aan. Maar ook qua supercars is het soms lastig om alle modellen uit elkaar te houden. Want heel eerlijk: zie jij direct het verschil tussen een F8 Tributo, SF-90 of 296 GTB? Precies. En dan zegt men dat McLarens niet uit elkaar te houden zijn…

Nog een speciaaltje

Enfin, er is er weer eentje bij gekomen in de vorm van deze Ferrari SF-90 Special Edition. De auto is onthuld op de, eh, Facebook-pagina van Ferrari. De reden voor dit speciaaltje is bijzonder. Waarschijnlijk omdat het geld oplevert. Daar is op zich niets mis mee, maar we weten niet zeker of de liefhebber erop zit te wachten. De SF-90 Special Edition is in het leven geroepen om de tiende verjaardag van Ferrari Cavalcade te vieren. Ferrari Cavalacade is een evenement waarbij Ferrari-eigenaren achter elkaar aan een tochtje rijden.

Met deze speciale Ferrari SF-90 Special Edition kun je extra opvallen bij de veredelde Avond Vierdaagse voor rijke volwassenen. De auto schijnt geïnspireerd te zijn op de Mount Etna (niet te verwarren met Dame Edna).

Kleur Ferrari SF-90 Special Edition

De auto is samengesteld bij het Tailor Made-programma van Ferrari. De kleur is een heel donkere tint rood, Rosse Taormina. Dat is op zich wel gaaf. Het felrood van de remklauwen detoneert wel een beetje.

Verder is er een Amerikaanse vlag aangebracht plus een sticker met het getal ’39’ erop. Ook in het interieur is de donkerrode kleur terug te zijn. In principe is dit een heel erg gave auto, begrijp ons niet verkeerd. Alleen het heeft meer de vibe van een leuke configuratie dan echt een nieuw, apart model. In technisch aspect verandert er namelijk helemaal niets. Dus de motor is een 4.0 V8 (de F-154) met twee turbo’s die 780 pk levert. Deze werkt samen met een elektromotor waardoor het systeemvermogen 1.000 pk is.