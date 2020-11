Ferrari SF-90 Spider is splinternieuw en officieel - Autoblog.nl

In de nieuwe Ferrari SF-90 Spider kunnen mensen tenminste zien dat je heel erg goed kunnen zien.

Supercars koop je niet alleen voor je zelf. Sterker nog, een supercar koop je JUIST niet alleen voor jezelf. Het is een auto waarmee je je buren blij kunt maken elke ochtend. Of alle bezoekers van een boulevard in Rotterdam.

Maar ook als je niet als Max Verstappen poepstarts maakt bij verkeerslichten, kunnen mensen genieten van een supercar. Alleen al de dimensies van zo’n lage en brede auto maken veel indruk. Als je echt indruk wil maken: pak een Ferrari SF-90. Met deze hybride sportwagen kun je nu extra goed opvallen. Er is namelijk een nieuwe versie, de SF-90 Spider.

Ferrari SF-90 Spider

Het grootste verschil is natuurlijk: het dak! Het spaceframe van de SF-90 is iets aangepast, zodat de rijeigenschappen min of mee hetzelfde zijn. Bij het ontwikkelen van de reguliere SF-90 Stradale hield men al rekening mee, dat er op termijn ook een open Spider-versie zou verschijnen.

Het lichtgewicht klapdak laat zich in 14 seconden elektrisch openen en sluiten. Er is een windschotje om te zorgen dat er te veel turbulentie in de cabine is. Zo kunnen mensen zien zitten dat je in een supercar voorbij komt rijden, maar je haar zit nog wel goed. De uitlaat is iets aangepast zodat deze lekker klinkt voor de inzittenden.

Wel is de Ferrari SF-90 Spider ietsje langzamer. Maar maak je je maar geen zorgen, want deze auto is dermate snel dat het niet uitmaakt. Onder de kap liggen twee motoren Een V8 met twee turbo’s, goed voor 780 pk.

Voorin ligt een elektrische motor die de voorwielen aandrijft. In totaal heb je zo’n 1.000 pk to je beschikking. Van 0-100 km/u sprinten neemt slechts 2,5 seconden in beslag. Van 0-200 km/u duurt 7 seconden. De topsnelheid is 345 km/u. Ook nieuw voor de Ferrari SF-90 Spider is deze gele kleur: Giallo Monte Carlo. Deze is speciaal samengesteld voor de nieuwe open versie van de SF-90.

Ferrari SF-90 Spider Assetto Fiorano

Ja, een bijna 1.000 pk sterke supercar heeft natuurlijk een sportpakket nodig. Dat moet gewoon. Dat wordt ook niet standaard geleverd tegenwoordig. Nee, je moet het Assetto Fiorano pakket bestellen.

Het ziet er bijzonder gaaf uit met de titanium uitlaten, donkergrijze velgen en in dit geval de bijzondere striping. Over die velgen gesproken, die zijn omhuld met rubber van Michelin, namelijk Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. De striping kun je alleen als optie bestellen op de Asetto Fiorano. De kleur die ziet is Blu Electrico.

Prijs indicatie

We hebben ook al een prijsindicatie voor je. In Italië gaat de auto precies 473.000 euro kosten. Dat is 10% meer dan de coupé. De SF-90 Spider valt net als de SF-90 in het gat tussen de ‘reguliere’ Ferrari’s (zoals de F8 Tributo) en de hypercars (zoals de LaFerrari) in. Ook qua prijs is dat dus het geval.

Levering Ferrari SF-90 Spider

De eerste exemplaren gaan in het tweede kwartaal van 2021 geleverd geworden. Exacte prijzen verwachten we ook tegen die tijd. Dan weten we ook meteen hoeveel bijtelling je in de maand moet betalen.