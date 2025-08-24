Video: Uitslover sloopt z’n 911 GT3 RS

Als je stoer doet, doe het dan goed.
Tijdens Monterey Car Week was er iemand die zijn 911 GT3 RS op een rare plek de sporen gaf. Toen ging het mis.
Bekijk ook deze video: En daarom is er een doorgetrokken streep!
Auteur: Redactie Autoblog
Reacties
JanJansen zegt
Hij gebruikt hem tenminste en beleeft er (meestal) plezier aan.
Dit leedvermaak trek ik niet zo goed, net als het verticaal filmen.
Jozo zegt
Die hobbel in de weg nekt ‘m