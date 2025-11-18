Heeft je GT3 RS te weinig downforce? Hier is je oplossing

Het is bijna ondenkbaar, maar blijkbaar zijn er mensen die nog niet genoeg downforce hebben met hun GT3 RS.

Als er één ding is waar de 992 GT3 RS geen gebrek aan heeft, dan is het downforce. Bij 200 km/u genereren de aerodynamische componenten 409 kg aan neerwaartse druk. Dat is drie (!) keer zoveel als een normale 992 GT3. Voor de meeste klanten zou dat ruim voldoende moeten zijn.

Toch kan het altijd gekker. We kennen natuurlijk de Manthey-kit, maar je kunt ook aankloppen bij het eveneens Duitse SSR Performance. Die hadden al een een kit voor de GT3 RS, maar met de SSR RS Evo-kit gaan ze nog een stapje verder.

Het pakket bestaat onder andere uit een grote carbon splitter, extra vinnen op de voorbumper, louvres in de voorschermen, grotere end plates aan weerszijden van de spoiler en een extra lipje op de ducktail. Ook zijn er nieuwe velgen met geïntegreerde aerodiscs.

Volgens SSR Performance zorgen de aanpassingen voor 77,4 kg meer downforce. Dat is een stijging van 23,4% ten opzichte van de standaard GT3 RS. Toch knap. Al wordt je auto er helaas niet fraaier op.

SSR heeft ook alvast een rondetijd genoteerd, alleen niet op de Nürburgring. Op de Hockenheimring deed deze auto 1:43.30. Dat zegt je natuurlijk niks, maar een standaard 992 GT3 RS met Christian Gerbhardt achter het stuur deed 1:44.40 over hetzelfde rondje.

Wat dit pakketje moet kosten? Dat weten we helaas niet. Goedkoop zal het zeker niet zijn, maar hopelijk ben je net iets voordeliger uit dan bij Manthey Racing. Voor de Manthey-kit betaal je namelijk €107.127,35…