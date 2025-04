Video: 911 GT3 RS blijkt verrassend listige auto

Met zo veel aerodynamica is het met een Porsche 911 GT3 RS bijna onmogelijk om grip te verliezen. Toch?

Waarom ziet een Porsche 911 GT3 RS er zowat uit als een rijdende cartoon? Omdat al die extra aerodynamica ontwikkeld zijn voor enorm veel downforce en daarmee zo veel mogelijk grip. Zo is het ding in een indrukwekkende tijd rond de Nürburgring te sturen. Een klein weggetje ergens in de VS zou dan geen probleem moeten zijn. Tenminste, in theorie. Kijk zelf maar of dat ook klopt.