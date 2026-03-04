LEGO laat je nu zelf de klassieke Ford Model T bouwen zonder gezeik

Klassieke Ford verschijnt als gedetailleerde LEGO Icons-set voor op je bureau

De Ford Model T veranderde de autowereld voorgoed. Het was de eerste auto die in massaproductie werd gemaakt en door deze manier van bouwen werd autorijden ineens bereikbaar voor veel meer mensen dan alleen de rijke elite. Inmiddels is het 120 jaar geleden dat de eerste Model T van de band rolde, maar nog altijd een icoon.

LEGO vond dat blijkbaar ook, want het Deense speelgoedmerk eert de oude Ford met nieuwe set in de Icons-lijn. Het verschil met vroeger is alleen dat je hem nu zelf moet bouwen, en dat duurt waarschijnlijk net iets langer dan de 93 minuten die Ford ooit nodig had om een echte Model T te assembleren.

Een klassieker van 1060 steentjes

De LEGO Icons Ford Model T bestaat uit 1060 steentjes en is zo’n 29 centimeter lang. Groot genoeg dus om een prachtige plek op je bureau te krijgen. De auto is uitgevoerd in klassiek zwart met subtiele goudkleurige details.

Dat zwart is trouwens niet toevallig. Henry Ford zei ooit dat klanten elke kleur mochten kiezen zolang het maar zwart was. LEGO heeft dat advies blijkbaar ter harte genomen, want ook deze versie komt gewoon in zwart. Gelukkig zonder lak die nog moet drogen, dat scheelt.

Verrassend veel details

Zoals je van een LEGO Icons-set mag verwachten, zit het model vol kleine functies. Zo kun je de panelen van de motorkap openen om de motor te bekijken en een hendel bedienen waardoor de ventilator gaat draaien.

Ook de rest van de auto zit vol toffe details. De voorruit bestaat uit twee beweegbare delen, de passagiersdeur kan open en de zitbank is afneembaar zodat je bij de benzinetank komt. Zelfs de besturing werkt echt. Het enige wat ontbreekt is een slinger om hem daadwerkelijk te starten.

De LEGO Icons Ford Model T is 1 maart verschenen en kost €129,99. Reken er alleen niet op dat je hem in 93 minuten af hebt. Zelfs Henry Ford zou daar waarschijnlijk even voor moeten gaan zitten.

Tip van mij: Bij Brickshop kost die nu €110,49










