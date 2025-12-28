Ford gooit gamma om vanwege ‘gebrek aan nieuw Model T-moment’

Ford erkent dat andere merken in de massa simpelweg beter zijn dan zijzelf, dus stoppen ze met pogingen om het te verbeteren.

Het zijn vreemde tijden voor Ford, het oppermachtige automerk dat al sinds de begintijd van de automobiel meegaat. Juist die heritage zorgt ervoor dat Ford vaak neergezet wordt als een toonaangevend automerk. En laten we wel wezen, met vaak hele potente opties in elk segment waarin ze opereren, niet onterecht. Daarom is het zo jammer dat segmenten waarin het merk écht goed was, zoals kleine hatchbacks en middenklassers met een sportief randje, niet meer bediend worden door het merk.

Ford-gamma

Het leid ertoe dat Ford momenteel in Europa een wat vreemd gamma heeft. Puma, Kuga, Explorer/Capri en Mustang Mach-E, samen met gek genoeg nog de Mustang GT. Nou zal Ford apetrots zijn op het feit dat elke auto elektrisch of hybride beschikbaar is, maar er hebben wel eens leukere auto’s in de Ford-showroom gestaan. Ford lijkt zonder dat expliciet aan te kondigen dezelfde koers te bevaren als in de VS: alle auto’s (behalve de Mustang) in de ban en zich exclusief richten op SUV’s en in het geval van de VS, pickups. Modellen die door Ford-fans als favoriet worden aangewezen, zoals de Focus en Fiesta, moeten daardoor met pensioen.

“Concurrenten doen het beter dan wij”

CEO Jim Farley doet zijn verhaal tegenover de Argentijnse outlet La Nación. Samenvattend, zoals altijd: Ford is een bedrijf dat geld wil verdienen. Concreet: het merk ambieerde wel degelijk om nog steeds een ‘Model T-achtig gamma’ te hebben. Dat wil zeggen: auto’s als de Fiesta en Focus houden om het merk zo bereikbaar mogelijk te houden voor elke koper. Qua aanschafprijs zat dit tweetal zeker onder hun SUV-evenknieën van het moment. In elke markt merkt Ford echter dat dit soort goedkope modellen erg lastig zijn om met winst te verkopen. Sterker nog: Farley onthult dat Ford hierin niet kan opboksen tegen merken als Toyota en Hyundai. Die kunnen het wél winstgevend maken. The Blue Oval kijkt vervolgens naar de verkoopcijfers en tegelijkertijd de winst die ze maken op SUV’s en pickups, en kiest eieren voor hun geld.

Leuk, auto’s verkopen en je afkomst niet verloochenen, maar Ford is er op de harde manier achter gekomen dat hier niet het grote geld ligt. Het is het klassieke verhaal: liefhebbers kunnen wel hun kont tegen de krib gooien, maar Ford reageert op wat de kopers het liefst zien. En om een enorme zak geld voor uit te geven ziet men graag crossovers, SUV’s, trucks en alles daaromtrent en als deze een leuke klassieke naam hebben: des te beter. Weet dus dat elke Ford die verschijnt, er enkel komt omdat het merk er maximale winst voor wil pakken. Rommelen in de marge? Dat nooit.