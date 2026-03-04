Doemscenario dreigt: benzineprijs naar €3 per liter

Straks verlangen we nog terug naar de tijd dat benzine maar €2 per liter kostte.
Er hoeft maar weinig te gebeuren op het wereldtoneel of de volgende dag is de benzineprijs gestegen. Dus ja, nu de pleuris echt is uitgebroken in het Midden-Oosten, is dat heel goed te merken aan de pomp.
Huidige benzineprijs
Gisteren schreven we al dat de gemiddelde adviesprijs van benzine uitkwam op €2,319 per liter, maar dat was nog maar het begin. De prijs staat nu alweer op €2,341 per liter. De dieselrijders worden echter het zwaarst getroffen. De dieselprijs is in twee dagen tijd met ruim 20 cent gestegen. Een liter kost nu €2,294. Als dit zo doorgaat is diesel binnenkort duurder dan benzine.
De grote vraag is: waar gaat dit eindigen? Nou, het zou heel goed kunnen dat het record van 2022 aan diggelen gaat. Op 8 juli 2022 bereikte de benzineprijs een recordhoogte van €2,505 per liter. De oorzaak was toen de ‘speciale militaire operatie’ van Poetin.
Doemscenario
Om de vraag te beantwoorden: de Rabobank heeft een aantal experts in hun glazen bol laten kijken en zij zien een doemscenario. Als de Straat van Hormuz voor langere tijd geblokkeerd wordt is €2,50 per liter een lachertje. Bij een olieprijs van 150 dollar kan de benzineprijs stijgen tot wel 3 euro (!) per liter.
Let wel: dit is het worstcasescenario. Wie weet valt het allemaal mee. Sowieso mogen we niet al te hard klagen. Dure benzine is vervelend, maar er zijn mensen die het veel zwaarder hebben. Vergeet niet dat er ook influencers zijn die in Dubai in een parkeergarage moeten slapen.
Foto: Ferrari F12tdf bij de pomp, gespot door @dutchstylez
Reacties
nicolasr zegt
Als ze er een kwartje per liter bij zouden doen om de zwaar getroffen influencers, cryptocowboys en rappers te steunen in deze vreselijke tijd, dan betaal ik dat er graag bovenop. Kom op, sommigen vliegen zelfs Economy en slapen in een Ibis Hotel. Dat kán toch niet? Nogmaals, ik betaal het graag. Evenals onze vrijheidsbijdrage, die kan niet hoog genoeg zijn. Weet iemand nog iets waar we wat meer belasting op kunnen heffen?
Johanneke zegt
Zo doorzichtig dit allemaal eh van Israël en de VS. Eerst Maduro uitmaken voor drugsbaron en hem oppakken, zodat ze olie uit Venezuela kunnen halen mocht het allemaal wat te lang duren in Iran.
ArnoldH zegt
Echt een top timing allemaal. Net nu we op t punt staan een Mustang te kopen. (Maar dat stelt allemaal niks voor met alle ellende in de wereld)
Het zou fijn zijn als de wereld weer eens wat liever ging doen voor elkaar, het wordt er allemaal niet leuker op…
O plaat zegt
En dat allemaal voor Israël hun lebensraum project. Je bent een antisemiet als je niet sterft of betaalt voor Israël.
banderas zegt
Dat elektrisch rijden is zo slecht nog niet. Vooral als je thuis kan laden met zonnepanelen.
007 zegt
Ja, zeker met dit zonnige weer! Breng daarom nu ook de kinderen met de auto naar school en rij 3x per dag naar de supermarkt.