Doemscenario dreigt: benzineprijs naar €3 per liter

Straks verlangen we nog terug naar de tijd dat benzine maar €2 per liter kostte.

Er hoeft maar weinig te gebeuren op het wereldtoneel of de volgende dag is de benzineprijs gestegen. Dus ja, nu de pleuris echt is uitgebroken in het Midden-Oosten, is dat heel goed te merken aan de pomp.

Huidige benzineprijs

Gisteren schreven we al dat de gemiddelde adviesprijs van benzine uitkwam op €2,319 per liter, maar dat was nog maar het begin. De prijs staat nu alweer op €2,341 per liter. De dieselrijders worden echter het zwaarst getroffen. De dieselprijs is in twee dagen tijd met ruim 20 cent gestegen. Een liter kost nu €2,294. Als dit zo doorgaat is diesel binnenkort duurder dan benzine.

De grote vraag is: waar gaat dit eindigen? Nou, het zou heel goed kunnen dat het record van 2022 aan diggelen gaat. Op 8 juli 2022 bereikte de benzineprijs een recordhoogte van €2,505 per liter. De oorzaak was toen de ‘speciale militaire operatie’ van Poetin.

Doemscenario

Om de vraag te beantwoorden: de Rabobank heeft een aantal experts in hun glazen bol laten kijken en zij zien een doemscenario. Als de Straat van Hormuz voor langere tijd geblokkeerd wordt is €2,50 per liter een lachertje. Bij een olieprijs van 150 dollar kan de benzineprijs stijgen tot wel 3 euro (!) per liter.

Let wel: dit is het worstcasescenario. Wie weet valt het allemaal mee. Sowieso mogen we niet al te hard klagen. Dure benzine is vervelend, maar er zijn mensen die het veel zwaarder hebben. Vergeet niet dat er ook influencers zijn die in Dubai in een parkeergarage moeten slapen.

Foto: Ferrari F12tdf bij de pomp, gespot door @dutchstylez