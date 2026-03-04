Toyota en Stellantis delen miljardenklap uit aan Tesla

De twee grote autobouwers gaven Tesla jarenlang gratis geld, maar dat stopt nu

Een van de redenen dat Tesla elk jaar weer redelijke cijfers kan tonen terwijl de autoverkoop harder in elkaar zakt dan de restwaarde op een Model 3, is het feit dat het bedrijf van Elon Musk al jarenlang gesteund wordt met gratis geld van andere autobouwers.

Daarmee bedoelen we natuurlijk de inkomsten die Tesla haalde uit de zogenaamde ‘pools’ die gemaakt mogen worden. Hierin mogen vervuilende autofabrikanten hun geproduceerde wagenpark combineren met die van schonere autofabrikanten, waardoor ze op papier schoner zijn en dus voldoen aan de gestelde milieueisen. Simpeler gezegd: de vervuiler kan CO2-credits inkopen van de niet-vervuiler. Hierdoor kunnen ze hun overschot aan CO2-uitstoot compenseren met credits die de aan de andere kant verdient worden door het gebrek aan uitstoot.

Van 2,8 miljard naar niks

Tot dit jaar profiteerde Tesla van ruim 2 miljard dollar aan extra inkomsten door deze pools. In 2024 was dat zelfs nog ruim 2,8 miljard dollar. De dalende lijn is dus duidelijk al ingezet en krijgt dit jaar nog een extra harde zet in de rug. Grote namen Toyota en Stellantis trekken nu namelijk ook terug. Iets waardoor Tesla mogelijk honderden miljoenen of zelfs meer aan inkomsten mis gaat lopen.

De reden dat Toyota zich terugtrekt uit de samenwerking met Tesla is simpel. Het merk denkt dat het op eigen houtje wel aan de milieu-eisen kan voldoen. Als alles loopt zoals het moet gaan, dan helpt het toenemende aantal volledig elektrische en hybride modellen in het aanbod om onder de gestelde CO2-limieten in de aankomende jaren te blijven.

Stellantis heeft die illusie niet, maar pakt het anders aan. Het heeft een groot aandeel in het Chinese Leap Motor, dat hard aan het uitbreiden is in Europa. Het stapt daarom in een pool met deze partij en verwacht op deze manier Tesla niet meer nodig te hebben.

Kleine kanttekening: beide partijen zouden weer kunnen instappen als ze voor 1 december van dit jaar er achterkomen dat ze toch nog wat hulp van Tesla nodig hebben. Tot die datum is het namelijk mogelijk om nog te veranderen van keuze, al lijkt dit uiterst onwaarschijnlijk.

Ook in de VS is het klaar

Tot dusver hebben we het alleen nog maar over Europa gehad. In de VS is het nog veel erger gesteld voor Tesla. In het land van de vrijheid is het al langer helemaal gedaan met deze manier van gratis geld harken. Onder de regie van President Trump is het hele idee van milieu-eisen afgeschaft en mag iedereen weer uitstoten wat hij wil. Er is dus geen enkele sprake meer van het compenseren van CO2-uitstoot, laat staan ervoor betalen.

Voor nu kan Tesla nog rekenen op inkomsten van andere, wat kleinere automakers als Ford, Honda, Mazda en Suzuki. De vraag is alleen nog hoe lang die partijen nog credits blijven inkopen. Ook zij werken allemaal aan een schoner aanbod en hebben daardoor minder compensatie nodig.

Aan de andere kant lopen ook de inkomsten uit autoverkoop terug. De Cybertruck blijkt simpelweg een flop, de Model S en X zijn geschrapt en de Model 3 en Y zijn inmiddels al flink verouderd. Tegelijk lijkt er maar weinig nieuws aan te komen. De Roadster laat al jaren op zich wachten en heeft al langere tijd geen tekenen van leven meer laten zien. In plaats daarvan zagen we wel de eerste stuurloze Cybercab van de band rollen, waar vooralsnog niets mee gedaan kan worden, en stuurt Tesla steeds meer richting robotica met Optimus, die nog in productie moet gaan.

Laten we het anders stellen: de miljardenbonus van Elon Musk heeft nog nooit op zulke losse schroeven gestaan als nu.