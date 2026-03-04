Toyota en Stellantis delen miljardenklap uit aan Tesla

De twee grote autobouwers gaven Tesla jarenlang gratis geld, maar dat stopt nu
Een van de redenen dat Tesla elk jaar weer redelijke cijfers kan tonen terwijl de autoverkoop harder in elkaar zakt dan de restwaarde op een Model 3, is het feit dat het bedrijf van Elon Musk al jarenlang gesteund wordt met gratis geld van andere autobouwers.
Daarmee bedoelen we natuurlijk de inkomsten die Tesla haalde uit de zogenaamde ‘pools’ die gemaakt mogen worden. Hierin mogen vervuilende autofabrikanten hun geproduceerde wagenpark combineren met die van schonere autofabrikanten, waardoor ze op papier schoner zijn en dus voldoen aan de gestelde milieueisen. Simpeler gezegd: de vervuiler kan CO2-credits inkopen van de niet-vervuiler. Hierdoor kunnen ze hun overschot aan CO2-uitstoot compenseren met credits die de aan de andere kant verdient worden door het gebrek aan uitstoot.
Van 2,8 miljard naar niks
Tot dit jaar profiteerde Tesla van ruim 2 miljard dollar aan extra inkomsten door deze pools. In 2024 was dat zelfs nog ruim 2,8 miljard dollar. De dalende lijn is dus duidelijk al ingezet en krijgt dit jaar nog een extra harde zet in de rug. Grote namen Toyota en Stellantis trekken nu namelijk ook terug. Iets waardoor Tesla mogelijk honderden miljoenen of zelfs meer aan inkomsten mis gaat lopen.
De reden dat Toyota zich terugtrekt uit de samenwerking met Tesla is simpel. Het merk denkt dat het op eigen houtje wel aan de milieu-eisen kan voldoen. Als alles loopt zoals het moet gaan, dan helpt het toenemende aantal volledig elektrische en hybride modellen in het aanbod om onder de gestelde CO2-limieten in de aankomende jaren te blijven.
Stellantis heeft die illusie niet, maar pakt het anders aan. Het heeft een groot aandeel in het Chinese Leap Motor, dat hard aan het uitbreiden is in Europa. Het stapt daarom in een pool met deze partij en verwacht op deze manier Tesla niet meer nodig te hebben.
Kleine kanttekening: beide partijen zouden weer kunnen instappen als ze voor 1 december van dit jaar er achterkomen dat ze toch nog wat hulp van Tesla nodig hebben. Tot die datum is het namelijk mogelijk om nog te veranderen van keuze, al lijkt dit uiterst onwaarschijnlijk.
Ook in de VS is het klaar
Tot dusver hebben we het alleen nog maar over Europa gehad. In de VS is het nog veel erger gesteld voor Tesla. In het land van de vrijheid is het al langer helemaal gedaan met deze manier van gratis geld harken. Onder de regie van President Trump is het hele idee van milieu-eisen afgeschaft en mag iedereen weer uitstoten wat hij wil. Er is dus geen enkele sprake meer van het compenseren van CO2-uitstoot, laat staan ervoor betalen.
Voor nu kan Tesla nog rekenen op inkomsten van andere, wat kleinere automakers als Ford, Honda, Mazda en Suzuki. De vraag is alleen nog hoe lang die partijen nog credits blijven inkopen. Ook zij werken allemaal aan een schoner aanbod en hebben daardoor minder compensatie nodig.
Aan de andere kant lopen ook de inkomsten uit autoverkoop terug. De Cybertruck blijkt simpelweg een flop, de Model S en X zijn geschrapt en de Model 3 en Y zijn inmiddels al flink verouderd. Tegelijk lijkt er maar weinig nieuws aan te komen. De Roadster laat al jaren op zich wachten en heeft al langere tijd geen tekenen van leven meer laten zien. In plaats daarvan zagen we wel de eerste stuurloze Cybercab van de band rollen, waar vooralsnog niets mee gedaan kan worden, en stuurt Tesla steeds meer richting robotica met Optimus, die nog in productie moet gaan.
Laten we het anders stellen: de miljardenbonus van Elon Musk heeft nog nooit op zulke losse schroeven gestaan als nu.
Reacties
RazendeRichard zegt
Poeh, er zitten serieus wat fouten in dit artikel. Waar te beginnen…… 1) de restwaarde van de Model 3 is dik in orde, 2) Tesla staat in de meeste (zelfs Europe) landen gewoon bovenaan qua verkoop, 3) punt 2 bewijst dat de 3 en Y niet zijn verouderd. Dat klopt sowieso niet, omdat Tesla de auto’s onderhuids constant aanpast en verbeterd. Ouderdom bepalen aan de hand van het design van de carrosserie is totaal achterhaald (hallo Porsche 911).
mashell zegt
Zoals het verkeer bewijst dat ondanks alles de Neanderthalers toch nog niet zijn uitgestorven bewijzen de commentaren op autoblog dat ondanks alles de Tesla fanboys toch nog niet zijn uitgestorven…
Heeft Tesla onderhuids de Model 3 en Y al een 800V upgrade gegeven (zoals Volvo en Polestar doen?). Nee, dan zijn ze helaas wel verouderd.
RazendeRichard zegt
Ik ben geen Tesla fanboy (ik heb ook geen Tesla), maar ik kan hun auto’s wel waarderen. In jouw optiek zijn alle auto’s < 800V dus verouderd? Heb je je al eens verdiept in de praktijkvoordelen van 800V afgezet tegen de meerprijs daarvan icm de prijzen van Tesla’s? Nee? Moet je eens doen! 800V is niet de heilige graal.
THSD zegt
Heb even op gaspedaal gekeken en de restwaarde van de model 3 is op z’n zachtst gezegd bijzonder poep!
€11.000 voor een 2020 model 3 met 174.177 km op de teller en een accu soh van 73%
Daar pis je bijna van in je broek als je dit als goede restwaarde ziet 😂
Aalbert zegt
Tesla heeft goede EV’s daar kan niemand wat van zeggen echter de concurrentie is moordend met name de Chinese maar ook renault VAG, Mercedes etc en zelfs Toyota hebben goede EV’s of soms zelfs beter (de Chinezen…..).
Tevens verouderd modellenaanbod en de kleine Tesla 2 is er niet.
Tesla is de laatste jaren ook geëvolueerd van een pure elektrische autofabrikant naar een technologiebedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie, autonome mobiliteit en energieopslag. De focus verschuift naar humanoïde robots (Optimus), AI-gestuurd autonoom rijden, en grootschalige batterijtechnologie,
lekkaah zegt
Zijn die CO2 credits niet gereguleerd dan of worden ze onderhands verkocht? Snap niet zo goed wat je bedoelt met “samenwerking”. Dat is hetzelfde als zeggen dat ik “samenwerk” met de kaasboer omdat ik een ons kaas koop.
Overigens stinkt die hele CO2 credit markt sowieso. Er zijn er een aantal heel rijk mee geworden door CO2 credits te verkopen van niet bestaande solar parken in bijv. Congo. Well done, EU.
Hawkeye72 zegt
Ik zou m’n aandelen maar ff wegdoen.
RazendeRichard zegt
Ik niet.