Wacht! Laat Ford Europeanen toch niet helemaal vallen?

Gaan we weer nieuwe Fiesta’s en Focussen zien?

Ford is sinds de jaren 70 niet weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Maar vorig jaar leek het ineens wel alsof de Amerikanen daar verandering in wilde gaan brengen. De Ford Fiësta werd in 2023 uit productie gehaald en de Focus volgde in 2025. Vervangers voor deze goedlopende modellen kwamen niet en even leek het erop dat de fabrikant de stekker uit Europa had gehaald.

Volkswagen met een Ford-jasje?

Ford lijkt toch tot inkeer te komen en te erkennen dat Europa toch nog wel potentie heeft. Zeker in het segment waarin de Fiesta en de Focus goed meededen in de verkoopcijfers. Ford-topman Jim Farley maakte tijdens een meeting met beleggers over de strategie van het bedrijf, duidelijk dat het merk toch opnieuw werk gaat maken van personenauto’s in Europa.

Hoe dat precies moet gaan gebeuren, laat Farley in het midden. Maar dat valt wel een beetje te raden. Zoals we afgelopen december al schreven, gaat Ford gebruikmaken van platformen van Volkswagen en Renault. Door deze techniek te gebruiken hoeven ze dit niet zelf te ontwikkelen en kunnen ze dus relatief simpel de markt opnieuw bestormen met relevante auto’s.

Ook is het belangrijk voor de Westerse merken om hun krachten te bundelen tegen de opkomende Chinese concurrentie. Renault kan bijvoorbeeld weer gebruik maken van het platform van de bussen van Ford. Het zou dus kunnen dat de nieuwe modellen waar Farley aan refereert in samenwerking zal zijn met een Volkswagen of Renault.

Opperbaas Jim Farley gaf ook als reden voor de samenwerking met de andere automerken dat ze hiermee de Europese dealers kunnen behouden. Zo blijft er voldoende aanbod in het Ford-gamma.

Wat gaat er dan komen?

Afgelopen januari werd Christian Weingaertner als nieuwe algemeen directeur van Ford Europa geïntroduceerd. Hij heeft de vernieuwde personenauto’s in zijn takenpakket zitten. Wie weet geeft deze frisse blik ook diezelfde blik aan de opvolgers van de Fiësta en de Focus. Het lijkt er wel op dat deze enkel nog als volledig of half-elektrisch zullen komen

De vraag blijft of Ford bij hun eigen identiteit blijft of dat ze ook steeds meer afkijken van de merken waar ze mee samenwerken. Krijgen we dus echt typische styling die we kennen van de Fiesta en de Focus, of gaan ze op de Renault 5 lijken?