Lamborghini genomineerd voor ‘milieuleugen van het jaar’

Volgens critici is de elektrificatie van Lamborghini vooral marketing

Lamborghini en duurzaamheid. Het blijft een combinatie waar je even over moet nadenken. Het Italiaanse merk bouwt auto’s die vooral bedoeld zijn om hard te gaan, veel lawaai te maken en benzine in een zeer indrukwekkend tempo te laten verdwijnen.

Toch presenteert Lamborghini zich steeds vaker als onderdeel van een groene toekomst. Niet iedereen gelooft dat verhaal natuurlijk, dus heeft Duitse milieuorganisatie: DUH, Lamborghini genomineerd voor de Gouden Gier, een prijs voor de grootste milieuleugen van het jaar.

Groen verhaal, benzine realiteit

Wie de website van Lamborghini bezoekt, krijgt naast een heerlijk auto-aanbod, een vrij groen verhaal voorgeschoteld. Het beschermen van de planeet en het milieu zou een belangrijk onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie. Dat klinkt mooi en modern, precies zoals je het anno 2026 van een autofabrikant verwacht. Toch?

Alleen blijft Lamborghini in de basis natuurlijk Lamborghini. En staan zij nou niet bepaald bekend om het gebruik van krijsende driecilinders maar vooral om grote motoren met grote cijfers. Volgens critici zit daar precies het probleem: de marketing klinkt duurzaam, maar het product zelf vertelt het verhaal net een beetje anders.

Plug-in hybride als groene saus

Om mee te gaan in het elektrische tijdperk introduceerde Lamborghini plug-in hybrides, zoals de Temerario. Daarmee kan het merk laten zien dat ook in Sant’Agata de stekker niet buiten wordt gesloten en gewoon mee mag spelen.

Op papier klinkt dat als een stap richting schonere motoren en minder uitstoot. In de praktijk is de elektrische actieradius vaak beperkt tot zo’n 15 kilometer. De elektromotor is vooral bedoeld als extra vermogensboost. Leuk voor als je bij het stoplicht staat, maar minder indrukwekkend als klimaatmaatregel. De verbrandingsmotor blijft uiteindelijk gewoon de ster van de show. Nou Lamborghini, hoe durven jullie…

Nominatie voor de Gouden Gier

En dus precies om die reden heeft de Duitse milieuorganisatie DUH Lamborghini nu genomineerd voor de Gouden Gier. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan bedrijven die volgens de organisatie de grootste milieuleugen verkopen.

Volgens de critici probeert Lamborghini zich met hybride modellen en groene marketing te presenteren als onderdeel van de duurzame toekomst van mobiliteit. Tegelijkertijd blijven de auto’s vooral bekend om hun enorme vermogens en stevige brandstofverbruik. Het resultaat, aldus de organisatie: een glanzend groen imago, terwijl de ecologische voetafdruk nog altijd gigantisch is.

Elektrisch? misschien later

Lamborghini kijkt ondertussen echt wel naar een elektrische toekomst hoor, maar zonder grote haast. Het merk richt zich nu vooral op hybride aandrijvingen. Het idee van volledig elektrisch, zoals met de Lanzador, ligt ergens in de prullenbak.

Volgens CEO Stephan Winkelmann hoort het geluid van een verbrandingsmotor simpelweg bij de emotie van het merk. Investeren in een volledig elektrische supercar terwijl klanten daar nog niet klaar voor zijn zou volgens hem vooral een dure hobby zijn. Voorlopig blijft Lamborghini dus vooral Lamborghini. En dat betekent nog steeds veel vermogen, veel spektakel en meestal ook behoorlijk wat peut.

Vind jij dat DUH volledig gelijk heeft? Dan kan je hier op Lamborghini stemmen!