Lekker sturen in de Pyreneeën

Ja, je hebt die gave auto in de garage staan, maar waar kun je nu nog genieten van het enorme vermogen, die klinkende prestaties en die fenomenale wegligging?

Daarvoor moet je eigenlijk naar het buitenland, bijvoorbeeld naar de Pyreneeën. Dit imposante bergmassief vormt niet alleen de natuurlijke grens tussen Frankrijk en Spanje, het biedt ook tal van stuurmogelijkheden voor de enthousiaste autoliefhebber. Dolf Dekking Driving Events heeft deze mogelijkheden in kaart gebracht en samengevoegd tot de ultieme reis voor de ware stuurman (M/V). De route voert onder meer langs beroemde plaatsen als Biarritz, Pamplona en Lourdes. En in deze streken is het ook culinair genieten. Plan 12 tot en met 18 oktober dus maar vast in voor een week vol sportieve uitdagingen, bijzondere plekken, fraaie vergezichten en uitstekende hotels. Kijk voor meer informatie op www.dolfdekking.nl.

Alvast in de stemming komen? Kijk dan hieronder nog maar eens hoe onze Wouter in deze omgeving losgaat met de Porsche GT2 RS.