Uitvalbeurt Ricciardo niet de schuld van Renault

Aldus Renault.

De relatie tussen Renault en Red Bull is niet een van het gezellige soort. Red Bull ergert zich groen en geel aan het gebrek aan vermogen en betrouwbaarheid van de motoren waarvoor ze betalen. Bij Renault zit het ze ook niet lekker, want de uitspraken van Christian Horner en de scheldpartijen van Max Verstappen waren niet mals.

Dit weekend was het Daniel Ricciardo die te maken kreeg met technische malheur. Hij was bezig met een inhaalrace, maar moest bij positie 11 zijn auto aan de kant zetten. Gezien de hoeveelheid rook zou je denken dat het aan de motor lag. Extra pech voor de Australiër, het was namelijk de gloednieuwe ‘Spec-C’ motor, die iets sterker (en onbetrouwbaarder) moest zijn. Een logische optelsom is snel gemaakt.

Echter, volgens Renault is dat niet het geval. Renault heeft de motor van Ricciardo bestudeerd en de Fransen zijn tot de conclusie gekomen dat het niet aan de motor lag. Volgens Renault is de uitvalbeurt te wijten aan een de koppeling. Christian Horner laat het voorlopig nog in het midden en zegt dat ze het nog aan het uitzoeken zijn.

Het was extra zuur voor Ricciardo en Red Bull dat de Red Bull aan de kant gezet moest worden vanwege de volgende race. Het was de bedoeling om nu de straf te incasseren, omdat op Monza de Red Bulls bij voorbaat kansloos zouden zijn. Dan zou Red Bull zonder gridstraf kunnen starten bij de volgende race, in Singapore. Dit circuit is veel langzamer met veel bochten en korte rechte stukken: precies waar de Red Bull excelleert. Kijk maar naar de GP van Monaco, waar Ricciardo pole en winst pakte, terwijl Verstappen de snelste tijd reed. Mocht Renault gelijk hebben en het niet aan de motor liggen, zou Ricciardo met dezelfde motor alsnog van start (moeten) kunnen gaan.