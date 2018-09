Volkswagen Polo GTI: rijtest en video

De laatste GTI’s van VW zijn eigenlijk allemaal leuk, dus alle reden om een extended proefrit met de Polo GTI te doen.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Het leek ons wel eens aardig om een echte skischans van dichtbij te zien en aangezien we voor de Budapest Rally toch naar Duitsland moesten, konden we dat allemaal in één trip vatten. We hebben dus serieus kilometers gemaakt met de Polo GTI en dat viel niet tegen. Qua formaat is de Polo de oer-Golf ontgroeit en qua technologie is dat natuurlijk helemaal het geval. En dat rijden is daarom ook relatief volwassen.

De GTI is inmiddels een vaste waarde in het Polo gamma, dus de komst was geen verrassing. Die verrassing huist onder de motorkap. De vorige generatie Polo kwam er eerst met de 1.4 twincharger die niet zo betrouwbaar bleek en dus werd die opgevolgd door een 1.8 turbo. Dat is al best een fors blok voor een B-segmenter, maar nu huist er onder de motorkap zelfs een heuse 2.0 liter turbo. En dat in een tijd waarin bijvoorbeeld de 308 GTi en Megane RS het respectievelijk met een 1.6 en een 1.8 moeten doen.

Het blok toont sterke verwantschap met die uit de Golf GTI, maar levert wel ietsje in qua pk’s. Aan de koppel- en vermogenskromme is ook wel te zien dat de 1984 cc grote viercilinder iets beknot is. Vanaf 1.500 tpm is het maximum koppel van 320 Nm beschikbaar en houdt aan tot 4.400 toeren per minuut. Vanaf dat punt komt het maximale vermogen van 200 pk uit en dat cijfer wordt weer vastgehouden tot 6000 tpm.

Het maakt de Polo GTI een serieus snelle auto. Hoe vet is een topsnelheid van 237 km/u voor een Polootje… De sprint naar de 100 duurt 6,7 tel, maar dan zet de Polo soms ook serieus strepen op het asfalt. Dat is overigens niet helemaal een hosanna-verhaal, maar daarover later meer.

Ditzelfde blok is in de Golf GTI et al net ietsje giftiger en ergens merk je ook aan de vermogensafgifte dat de boel een beetje geknepen is, maar storend is dat niet. De indruk die vooral overeind blijft is dat het een best grote (en sterke) motor is in een relatief kleine auto en laat dat nou één van de belangrijkste ingrediënten van een hothatch zijn.

Hoe rijdt het

Een ander belangrijk ingrediënt voor een gepeperd hatchbackje zijn de rijeigenschappen. In Nederland missen we epische stuurmanswegen, maar toch is het fijn als een auto een beetje leuk de hoek om wil. De eerste indrukken zijn daarin prima, zolang het tempo beschaafd blijft voelt de Polo GTI alsof hij nog veel meer aan kan. Dat is op zich ook zo, maar op het moment dat de snelheid omhoog gaat, steken een aantal zwaktes de kop op.

Allereerst is de besturing niet heel scheutig met feedback, de Sport stand selecteren heeft alleen maar het effect dat deze iets zwaarder wordt. Bij de Golf GTI Performance waren we lovend over het mooie sperdifferentieel, maar voor de Polo GTI heeft VW weer terug gegrepen op het XDS systeem. Dat gebruikt de remmen om een sper te simuleren en wat torque vectoring te simuleren. Het is nog steeds geen substituut voor een echt sperdifferentieel, met het ESP in sport (helemaal uit kan niet) rookt de Polo GTI nog steeds het binnenbandje op. Het is geen ramp, maar zijn grote broer laat zien dat het allemaal veel leuker kan.

De rest van het weggedrag is netjes, maar voor de gevorderde chauffeur misschien te netjes. Gas liften in een bocht zorgt voor een neus die netjes naar binnen trekt, maar de achterkant zal je niet zo snel op beweging kunnen betrappen. Fijn voor de mindere goden, maar minder speels dan zou kunnen.

Zijn er nog minpunten

Een belangrijke is het wat onrustige onderstel. Op grote oneffenheden op de snelweg is het allemaal prima, maar op slecht wegdek met korte hobbels dribbelt de boel wat. Op wat minder fraai geasfalteerde binnenwegen voelt het onderstel daardoor niet lekker aan, alsof er een te goedkoop verlagingssetje is onder gegaan.

Ander puntje van aandacht zijn de door Volkswagen gekozen banden: het profiel ziet er al enorm eco-vriendelijk uit en dat zijn de Bridgestone Turanza’s ongetwijfeld ook. Allemaal prima, maar niet onder een hothatch met een dikke motor. Die zwarte strepen verschenen soms wat onvrijwillig, hilarisch bijna, maar hier zou een investering in kwalitatief rubber de auto een stuk beter maken.

Killer features

Een kleintje die toch alles heeft. Serieus waar: we reden in twee dagen bijna 2.000 kilometer en we stapten redelijk fris uit. Stoelen, interieur en alle systemen zijn echt dikke prima. De testauto was zelfs uitgerust met adaptieve cruise controle, waarmee de files een stuk fijner door te komen zijn. Enige nadeel is dat het systeem uitgaat nadat je langer dan 5 seconden stil staat, dan moet je toch weer met je voet op de rem.

Alternatieven

De nieuwe Fiesta ST heeft een driecilindertje, maar zal ongetwijfeld een mooier onderstel hebben. De Clio RS lijkt in zekere zin ook op de Polo GTI: het is geen slechte auto, maar gevoelsmatig had het leuker kunnen zijn. De 208 GTi staat op de nominatie om vervangen te worden, maar alle drie hebben ze gemeen dat ze een veel kleiner blok dan de Polo GTI hebben. Standaard zijn de verschillen nog niet levensgroot, maar vermoedelijk gaan de tuners wel raad weten met de Polo GTI. Driehonderd paardenkrachten zijn dan zomaar in het zicht, dan wordt een setje goede banden zeker een aanrader.

Conclusie

Best een volwassen auto, maar net als bij mensen is dat soms ook een beetje saai. Gevoelsmatig had VW er meer uit kunnen halen, maar wat niet is gaan vervelen is de power. Op de autobahn klokten we 243 km/u. Dat is snoeihard en al helemaal voor een Polootje. In Nederland wordt de Polo GTI standaard met DSG én adaptief onderstel Active Sport Select uitgeleverd. De vanafprijs ligt net boven de 30 mille. Dat is veel geld voor een B-segmenter, maar je krijgt er veel voor. Veel performance, goede bruikbaarheid, een volwassen interieur met veel comfort, de laatste gadgets (sommige optioneel) en lekker veel uiterlijke verwijzingen naar de oer-GTI. Een serieus lekker ding dus, maar wel ééntje die soms iets minder serieus zou moeten zijn. Filmpje!