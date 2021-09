Let op: de A12 is 9 dagen dicht en dat levert ellende op

De komende 9 dagen wil jij niet in de buurt van de A12 komen, want een stuk snelweg is dagenlang dicht.

Vandaag kun je nog vrolijk over de A12 blaffen, maar dat is vanaf vanavond 21:00 voor de komende 9 dagen afgelopen. Althans, het gedeelte tussen Utrecht en knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk. Het onderhoud is zo ingrijpend dat Rijkswaterstaat niet simpelweg een rijbaan kan openlaten. Het moet in zijn geheel afgesloten worden voor een langere periode.

Het stuk snelweg is van 27 september (vandaag) om 21:00 dicht tot en met donderdag 7 oktober om 05:00. Het asfalt op de snelweg met een lengte van 4,7 kilometer wordt vervangen. Met het onderhoud krijgt het asfalt een stillere deklaag van dubbellaags zoab. Volgens Rijkswaterstaat heeft een gedeelte van het asfalt tussen Woerden en Reeuwijk het einde van zijn levensduur bereikt.

Je moet er rekening mee houden dat de wegen rondom het afgesloten stuk snelweg de komende 9 dagen een ramp zullen zijn. Dus als je in de buurt woont en je kunt thuiswerken. Doe dat dan ook lekker. Rijkswaterstaat voorspelt vertragingen tot zeker 60 minuten.

Ook automobilisten die niet in de buurt komen van de A12 gaan het verkeershinder toch merken. De omleidingsroute verloopt namelijk via de A27 en A15 in de richting van Rotterdam. Dat betekent dus extra veel verkeer op deze twee snelwegen de komende negen dagen. Nu kun je op een doordeweekse dag al behoorlijk stil komen te staan op de A15, dit extra verkeer zal er nog een schepje bovenop kunnen doen. Kortom, sterkte de komende dagen.

A12 dicht: omleidingsroute