RDW waarschuwt: Nog maar 3 dagen om te registreren

Dat lees je goed, de RDW waarschuwt dat je nog maar 3 dagen hebt om te registreren. Maar wát moet je dan binnen 3 dagen registreren? Dat gaan we je haarfijn uitleggen!

Nog maar 3 dagen (en een paar uurtjes, maar die tellen we even niet mee) tot het nieuwe jaar 2022. En ook al wordt dat uitgesproken als ’twenty-twenty too’, hopen we toch dat er eindelijk een einde komt aan de hel waar we al sinds maar 2020 inzitten. Gewoon alles weer open, overal naartoe en mondkapjes in de open haard.

Veranderingen, die willen we. Nou, die gaan we ook krijgen. Misschien niet op het gebied van de corona, maar zeker wel op andere vlakken. Wat dacht je bijvoorbeeld van de kentekenplicht op onder meer landbouwvoertuigen? En je hebt nog maar 3 dagen om die te registreren.

Veel meer dan alleen landbouwvoertuigen

Nu denk jij waarschijnlijk “Wat kan mij dat verrotten, ik heb heel geen tractor”, lees toch even verder. Want er moeten veel meer voertuigen worden geregistreerd. Zoals de RDW zelf zegt:

“Kijk in je schuur of je nog een voertuig hebt zonder kenteken, met wielen en motor dat harder dan 6 km/u rijdt. Dan is de kans namelijk groot dat je het moet registreren. Ook als het voertuig niet op de weg komt, is nu registreren handig voor als je het voertuig nog eens wilt verkopen,”

Dat geldt dus overduidelijk niet alleen voor landbouwvoertuigen, maar voor veel meer zaken waar je het misschien niet eens van wist. Bijna alles moet op kenteken, dus ga even goed na of jij iets bezit wat aan die eisen voldoet.

Golfkarretjes, motormaaiers en wegtreintjes

Ook als je bijvoorbeeld in de bouw werkt, moet je even goed nagaan of de voertuigen die je daarvoor gebruikt niet op kenteken gezet moeten gaan worden. De RDW zegt daarover:

“Je hebt het dan bijvoorbeeld over voertuigen die worden gebruikt in de bouw, infra, logistiek, groenvoorziening, recreatie, land- en tuinbouw. Graafmachines, minishovels, heftrucks, zitmaaiers breder dan 130 cm, golfkarretjes met laadbak, rijdende winkelwagens en wegtreintjes zijn maar een paar voorbeelden van voertuigen uit deze categorie.”

Zo zie je, het gaat dus echt niet alleen om tractors. Mocht je twijfelen of het ondefinieerbare geval met wielen in jouw schuur bij de RDW geregistreerd moet worden, op deze site kun je zien of dit het geval is.

En wat als je niet binnen 3 dagen registreert?

Dan is er in principe geen man overboord, maar het wordt wel allemaal een stuk duurder. En lastiger. In deze laatste dagen van 2021 kun je namelijk nog simpel en goedkoop online je voertuig registreren bij de RDW. 18 euro ben je daarvoor kwijt.

Wil je aan de slag, dan heb je wel wat gegevens nodig zoals handelsbenaming, merk, type, chassisnummer en bouwjaar. Alle benodigde gegevens zijn te vinden op de site van de RDW, ook is daar een hulpformulier te vinden. En als je de aanvraag volledig en juist hebt ingevuld, heb je het kentekenbewijs ook binnen een paar dagen in de bus.

Ga je pas in januari aan de slag, dan kost het je ineens 140 piek. En vervelender, je moet het voertuig laten keuren bij een van de keuringslocaties van de RDW. En iedereen die daar weleens is geweest, weet dat dat je minstens een halve dag gaat kosten. Zonde van je tijd én je geld.

Dus daarom nogmaals, check even in je schuur of je nog iets hebt staan waar een kenteken op moet. Zo ja, registreer je dan als de wiedeweerga bij de RDW.

Succes alvast!