Stand na GP Rusland 2021, plus 8 dingen die ons opvielen

We hebben ‘m voor je! De stand na de GP Rusland 2021 en alle dingen die ons opvielen aan het raceweekend.

Meestal is de race in een oud-Communistisch gebied niet heel erg leuk. In de voormalige Sovjet-Unie is Mercedes altijd dominant geweest. Maar afgelopen weekend waren er kleine barstjes te zien.

Dat wil niet zeggen dat Hamilton uiteindelijk niet wint met overmacht. De Britse stercoureur reed koel, berekenend en was uiteindelijk 52 seconden sneller dan de nummer 2. Dan ben je een hele grote, zeker omdat het er niet naar uitzag dat Hamilton zo goed zou scoren. Dit zijn 8 dingen die ons opvielen aan de GP Rusland 2021:

Eindelijk een leuke kwalificatie!

De kwalificatie op Sochi Autodrom is meestal niets aan. Net als de race. De Mercedessen zijn altijd dominant hier. Maar dit weekend kwamen er een paar buitjes die zorgden voor de nodige spanning. Is het misschien een idee om gewoon vaker op wisselende momenten sprinklers te activeren? Of bakken water op de baan te droppen? Want het maakt de sport er ineens veel leuker op als de verschillen tussen de auto’s kleiner zijn.

Norris is een held, Mclaren uitstekend

We nemen onze hoed af voor het team van McLaren! In de Honda-periode waren ze hekkensluiters en met de Renaults achterin waren het middenmoters. Maar nu kunnen ze meer dan geregeld meedoen om podium posities. Het is niet alleen dat de auto beter is. Ricciardo is nu beter in vorm, Norris is een absoluut toptalent en onder regie van Seidl heerst er een ontspannen rust. In vergelijking met de dwangbuizen van professionele stijve hark Ron Dennis is het een verademing dat McLaren nu een clubje is van toffe gasten.

Inhalen

In een sport waarin geracet wordt, moet je kunnen. inhalen. Sochi Autodrom staat erom bekend dat je uitstekend kunt inhalen. Maar dat dachten we ook van Imola. Met de auto’s van dit seizoen blijkt het toch uiterst lastig om een auto in te halen. Tussen de verschillende auto’s (en vooral banden) is er verschil, maar je wilt iets meer close racing zien. Tenzij je Fernando Alonso heet, dan maakt het niets uit.

Alonso

Want over Fernando Alonso gesproken. Man, wat gaat de Spanjaard goed. Hij moest eventjes ‘erin’ komen. Niet alleen heeft het team van Alpine stappen gemaakt, Alonso toont aan dat hij een coureur is van de absolute buitencategorie. Nog altijd, ook al zou hij biologisch gezien kinderen met stemrecht kunnen hebben. Qua punten komt het er niet altijd uit, maar hij is telkens vaker vooraan het veld te vinden en kan mooie dingen laten zien.

Ferrari weer vooraan

Wat voor McLaren geldt, geldt in minder mate van Ferrari. Dat team was al geregeld vooraan te vinden. De laatste tijd lijkt men ook hier dichter bij de top te komen en zijn ze consequent in de top 10 te vinden. Ook als de auto iets minder meewerkt. Ferrari beschikt misschien wel over het beste rijdersduo van het veld.

Hamilton briljant, Mercedes dominant

Bij Red Bull is het verschil heel erg groot tussen de eerste en tweede rijder, maar bij Mercedes ook. Ondanks een ongelukkige start-periode, wist Hamilton zich vrij eenvoudig naar voren te werken. Bottas heeft dezelfde superieure auto, maar bleef steken achter (veel) langzamere deelnemers buiten de punten. Wel is duidelijk dat de Mercedes ‘in schone lucht’ een belachelijk snelle auto is waar tot nu toe geen kruid tegen opgewassen is.

Verstappen beperkt schade enorm goed

Max Verstappen had een goede eerste sessie, maar een matige tweede. De banden werkten niet mee en hij zat klem achter langzamere coureurs. En toch, als de omstandigheden ineens veranderen staat hij er altijd om te profiteren van wisselende omstandigheden. Jos Verstappen kon dat doen in langzamere auto’s om zo de top 6 te halen, Max staat pardoes op P2. Terwijl hij als laatste startte.

F1 auto’s kunnen niet tegen water

Het is wel ironisch. Auto’s zijn het grote kwaad waardoor we extreme weersomstandigheden hebben. Dankzij die extreme weersomstandigheden kunnen de F1-auto’s niet rijden in het circus. Een circus dat voornamelijk gefinancierd wordt door autofabrikanten die meer auto’s aan de man willen brengen. Dat de auto’s dus niet tegen het water kunnen (dat ze min of meer zelf gecreeerd hebben), is dan vrij ironisch. Het cancelen van de tweede sessie is dan vrij logisch in verband met veiligheid. Maar zoals Jean Todt al zei, de auto’s zullen wellicht aangepast moeten worden om te zorgen dat ze ook in de regen kunnen rijden.

Rijderskampioenschap

Het belangrijkste is dat Lewis Hamilton wéér de koppositie pakt. Alweer. Waarschijnlijk kunnen ze er bij Red Bull goed mee leven. Sterker nog, Hamilton leek verrast te zijn dat Verstappen tóch weer P2 had gepakt. Verder zien we dat Leclerc en Sainz (weer) stuivertje wisselen. Verder zijn er geen veranderingen, ondanks dat Räikkönen relatief gezien veel puntjes bij elkaar sprokkelde.

De stand na de GP Rusland 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Hamilton Mercedes 246,5 +1 2 Verstappen Red Bull 244,5 -1 3 Bottas Mercedes 151 0 4 Norris McLaren 139 0 5 Pérez Red Bull 120 0 6 Sainz Ferrari 112,5 +1 7 Leclerc Ferrari 104 -1 8 Ricciardo McLaren 95 0 9 Gasly AlphaTauri 66 0 10 Alonso Alpine 58 0 11 Ocon Alpine 50 0 12 Vettel Aston Martin 35 0 13 Stroll Aston Martin 24 0 14 Tsunoda AlphaTauri 18 0 15 Russell Williams 16 0 16 Latifi Williams 7 0 17 Räikkonen Alfa Romeo 6 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 1 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Er zijn geen plaatsveranderingen. Wel kunnen we zien dat Mercedes en Red Bull bovenaan nog in een redelijk spannende strijd zijn verwikkeld. Afgelopen race deed Pérez het uitstekend, maar uiteindelijk werd hij ‘slechts’ negende, terwijl Bottas nooit zicht had op punten. Balen. Tussen McLaren en Ferrari is het zeer spannend, terwijl Alpine een beetje afstand neemt van AlphaTauri. Williams en Alfa Romeo pakten beide punten. Haas blijft op nul staan.

De stand na de GP Rusland 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 397,5 0 2 Red Bull Racing Honda 364,5 0 3 McLaren Mercedes 234 0 4 Ferrari 216,5 0 5 Alpine Renault 103 0 6 AlphaTauri Honda 84 0 7 Aston Martin Mercedes 59 0 8 Williams Mercedes 23 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 7 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

Eindelijk, Perez kan er eentje op zijn naam schrijven. Net als op Imola wist de Mexicaan zich voor de Nederlander te kwalificeren. Alonso loopt ietsje verder uit op Ocon, terwijl Sainz eindelijk weer eens sneller is dan Leclerc. Ook tussen Stroll en Vettel is het redelijk gelijk. Tsunoda was op een haar na sneller dan zijn teamgenoot, maar tot nu toe is Gasly de coureur die elke race zijn teamgenoot te snel af is in de kwalificatie.

De onderlinge stand na de GP Rusland 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (11) Bottas (4) Red Bull Verstappen (13) Pérez (2) McLaren Norris (10) Ricciardo (5) Aston Martin Vettel (8) Stroll (7) Alpine Alonso (9) Ocon (6) Ferrari Leclerc (11) Sainz (4) AlphaTauri Gasly (15) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (9) Räikkönen (3) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (12) Mazepin (3) Williams Russell (14) Latifi (1)

Snelste raceronde

Uiteraard was dat Lewis Hamilt, ehh, nee. Wacht even. Lando Norris! Nog voordat het ging regenen had hij de snelste raceronde genoteerd. Normaal gesproken zou die aan het eind van de race nog wel aan diggelen worden gereden, maar racen in de regen duurt aanzienlijk langer. Mede hierdoor kon Hamilton niet écht profiteren van de zijn overwinning in combinatie met de gridstraf van Verstappen.

De onderlinge stand na de GP Rusland 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 4 Hamilton Mercedes 3 Bottas Mercedes 2 Pérez Red Bull 1 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day:

Er zijn diverse coureurs die aanspraak konden maken op de Driver of the Day troffee. Normaal gesproken krijgt de gene ‘m die van P20 naar P2 rijdt. Maar laten we eerlijk zijn, Norris heeft verreweg de meeste indruk gemaakt. Hij wist de race voor lange tijd te leiden en controleren. Hij moest een keuze maken en heeft dat met verve en vastberadenheid gedaan. Uiteindelijk domme pech, maar je kunt soms beter een keuze maken dan twijfelen.

De onderlinge stand na de GP Rusland 2021 in het Driver of the Day klassement is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Norris McLaren 3 Pérez Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Leclerc Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1 Ricciardo Red Bull 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Rusland 2021 goed voorspeld?

Wouter wist meteen dat Norris hoog zou eindigen, maar voorzag de regen niet. Jaap had Pérez op P3, waar het ook naar uitzag. Dat werd helaas P9. Wel had Jaap de winnaar goed gegokt. Ondanks dat de hele race het er niet naar uitzag, gebeurde precies wat hoofdredacteur Michael voorspelde. Alsof hij het wist wat er ging gebeuren…

Onderlinge stand na de GP Italië 2021 in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 85,5 Wouter 44 Jaap 42

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

10 oktober | GP van Turkije

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

5 november | GP van Mexico

12 november | GP van Brazilië

21 november | nader te bepalen (GP Australië gaat níet door)

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Turkije worden verreden op 8 oktober om 10:30.