Nederlands autobedrijf moet 8 ton terugbetalen aan voetbalclub

Niet per ongeluk, maar de voetbalclub was slachtoffer van fraude. Het autobedrijf in Doetinchem kreeg door fraude meer dan 800.000 euro vanuit Turkije overgemaakt.

De afzender van het geld was niemand minder dan Fenerbahçe. De topclub uit Istanboel met bijvoorbeeld een bekende speler als Mesut Özil in het elftal. Uitgerekend deze club trapte in een fraudeleuze email. Men dacht een transferbedrag van 831.929,50 euro over te maken naar de Italiaanse voetbalclub Empoli FC. Het geld ging echter naar een autobedrijf in Doetinchem.

Fenerbahçe en het autobedrijf

Dit gebeurde allemaal in 2019. De afgelopen twee jaar is er een rechtszaak gevormd rondom het gebeuren en is het autobedrijf als verdachte in beeld gekomen. Nu heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld dat het autobedrijf in Doetinchem het bedrag moet terugbetalen aan Fenerbahçe, inclusief gemaakte kosten. Volgens het AD komt het neer op bijna een miljoen euro.

De politie doet nog altijd onderzoek in de zaak. Er zijn tot op heden namelijk nog geen verdachten aangehouden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het autobedrijf het bedrag terugboekt en dat het zo is opgelost. Uiteindelijk moet naar voren komen welke persoon of personen verantwoordelijk zijn geweest voor de fraudeleuze email in de richting van Fenerbahçe.

De Turkse voetbalclub zal in de tussentijd ongetwijfeld beter opletten met het doen van betalingen. Zo zie je maar weer. Niet alleen oude mensen worden voor de gek gehouden en trappen er nog in ook. Zelfs een topclub als Fenerbahçe kon aan de hand van een email voor de gek worden gehouden door dit autobedrijf. Gelukkig voor hen krijgen ze vermoedelijk hun geld, door middel van de rechter, straks teruggestort.