Levensgevaarlijk: matrixborden zijn vaak lang kapot

Om een rood kruis te respecteren moet er wel een rood kruis zijn…

Rijkswaterstaat hamert al jaren op het belang van rode kruizen. Volkomen terecht natuurlijk. Mensen die rode kruizen negeren zijn echter niet het enige probleem. Soms werken rode kruizen überhaupt niet.

Omroep Gelderland geeft als voorbeeld een incident waarbij een ambulance, een weginspecteur en slachtoffers van een ongeluk op een onoverzichtelijk gedeelte van de A22 stonden. Er kon echter geen rood kruis vertoond worden omdat de matrixborden niet werkten. Het liep gelukkig goed af, maar dit zijn natuurlijk linke situaties.

De omroep besloot daarom te onderzoeken hoe vaak het nu eigenlijk voorkomt dat matrixborden niet werken. Best vaak, zo blijkt. Vorig jaar waren er meer dan 7.000 storingen. Een korte storing is nog tot daaraan toe, maar er waren ook veel langdurige storingen. Er waren 1.160 gevallen waarbij een matrixbord meer dan een maand kapot was. Sommige zijn zelfs jaren defect.

Weginspecteurs zijn hier niet blij mee en gelijk hebben ze. “Ik verbaas me steeds vaker dat dit soort storingen gedoogd worden en een veel te lange oplostijd hebben. Hierdoor brengen we niet alleen de betrokkene in gevaar maar ook onze eigen ketenpartners en eigen mensen! Ik vind dit echt not done,” aldus een verbolgen weginspecteur.

Volgens Rijkswaterstaat zijn de late reparaties te wijten aan een tekort aan geschikt personeel en materiaal. Ook worden de reparaties soms uitgesteld tot er groot onderhoud is, zodat de weg niet afgesloten hoeft te worden. Het lijkt er dus niet op dat er voorlopig iets gaat veranderen.

Bron: Omroep Gelderland

Foto: Rijkswaterstaat