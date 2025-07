Stellantis laat sportdivisie uit de dood herrijzen

En deze keer wordt het waarschijnlijk geen puur elektrisch label…

Stellantis is momenteel druk bezig om sportieve labels uit het verleden af te stoffen. Vorige maand zagen we de terugkeer van het GTi-label bij Peugeot het HF-label bij Lancia. Eerder zagen we al de comeback van GSe bij Opel. Nu bereidt Stellantis de terugkeer van het volgende label voor.

Dit label is nog niet zo lang geleden verdwenen. Het gaat namelijk om SRT. Deze divisie werd in 2021 opgegeven. Auto’s als de Challenger SRT en de Charger SRT werden daarna nog wel verkocht en de Durango SRT is zelfs tot op de dag vandaag leverbaar. Dus eigenlijk is het label nooit weg geweest, er werd alleen niks nieuws meer ontwikkeld.

Daar gaat nu verandering in komen. Dodge, Jeep en RAM maken in een gezamenlijk post bekend dat de SRT-divisie nieuw leven wordt ingeblazen. De tak zal geleid worden door Tim Kuniskis, de baas van RAM.

De groot vraag is: wat gaat de herrezen SRT-divisie doen? Wordt het een elektrisch label, zoals GTi en HF? Of gaan ze verder waar ze gebleven waren? In de video zeggen ze “It’s time to get loud again”. Dat klinkt niet alsof ze EV’s gaan bouwen…

In de RAM heeft de HEMI V8 recent weer een comeback gemaakt, dus wie weet gaat SRT gewoon weer aan de slag met dikke V8’s. Misschien krijgt de Charger Daytona straks alsnog een achtcilinder onder de motorkap. We zijn benieuwd.