Rijkswaterstaat faciliteert blokkade A12

Rijkswaterstaat schiet de klimaatevangelisten van Extinction Rebellion morgen te hulp en faciliteert de blokkade van de A12.

Blijf morgen nou maar gewoon weg van de A12 in Den Haag, want het wordt daar een grote puinhoop. De klimaatdrammers van Extinction Rebellion marcheren naar Den Haag en gaan daar morgen kamperen in de tunnelbak op de Utrechtsebaan op de A12.

De politie is morgen even druk met actievoeren voor hun eigen prepensioen en heeft aangekondigd dat ze morgen geen koffie kunnen uitdelen aan de demonstranten en dat ze daarom hun eigen catering moeten verzorgen. Gelukkig schiet Rijkswaterstaat te hulp.

Rijkswaterstaat to the rescue

Het heeft Rijkswaterstaat namelijk behaagd om aan te kondigen dat ze morgen de A12 af gaan kruizen omdat de klimaatterroristen van Extinction Rebellion (XR) daar de weg wil gaan blokkeren. Ik herhaal, Rijkswaterstaat gaat de snelweg afsluiten zodat de klimaatroepers ongehinderd hun blokkade van de A12 kunnen aanvangen.

Het moet niet veel gekker worden lijkt ons. Alles onder het mom van veiligheid, dat snappen wij ook wel. Maar het kan toch niet waar zijn dat we al preventief een snelweg gaan vrijmaken voor een demonstratie die inmiddels op nog maar weinig sympathie kan rekenen van de wegenbelasting betalende weggebruiker?

Dicht vanaf afrit 3

Rijkswaterstaat gooit de weg dicht vanaf afrit 3 Bezuidenhout en iedereen zal daar de snelweg dus moeten verlaten. De klimaattreurders wordt geen strobreed in de weg gelegd en kunnen dus zonder problemen zichzelf aan het asfalt gaan vastlijmen.

XR heeft zelf inmiddels tegenover de NOS verheugd gereageerd op het nieuws:

Als Rijkswaterstaat de weg preventief afsluit, is dat alleen maar fijn. Zo kunnen wij veilig demonstreren.

Blijf weg uit Den Haag, ik herhaal: blijf weg…

De klimaatcreaturen verwachten morgen duizenden mensen die de tijd nemen om op hun vrije zaterdag de dag te vergallen van iedereen die morgen met zijn gezin een dagje naar Madurodam/Scheveningen/Binnenhof wilde.

Blijft voor ons alleen nog de mantra over: blijf weg uit Den Haag! Ik herhaal: blijf weg uit Den Haag…