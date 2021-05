Lewis Hamilton doet zijn huiswerk liever niet - Autoblog.nl

Lewis Hamilton drukt soms liever zijn snor dan dat hij zijn huiswerk doet.

Alles wat Lewis Hamilton doet is winnen. Ook dit jaar schrijft hij weer de F1 titel op zijn naam, waarmee hij de meest succesvolle F1 coureur ooit zal zijn. Waar veel coureurs enkele jaren nadat ze de dertig gepasseerd zijn tekenen van verval vertonen *kuch* Vettel *kuch*, zit de sleet er bij HAM nog niet op. De Britse Sir laat teammaat Bottas en onze Max met regelmaat stof happen.

Nou denken we wel eens dat het bij die andere oudjes ligt aan een gebrek aan inzet. Vaak proef je bij mannen als Vettel en Raikkonen bijvoorbeeld een onwil om de simulator te gebruiken. Logisch dan dat de nieuwe generatie, geboren met en Thrustmaster in de hand, dan een voordeel heeft. Max Verstappen en Lando Norris doen namelijk niks liever dan wanneer ze thuiskomen van een zware race de sim aanslingeren.

Maar wat blijkt nu: ook Lewis Hamilton is in dit opzicht van de oude stempel. De Brit geeft bij Sky Sports aan een beroertje dood aan de simulator te hebben. Liefst doet hij er helemaal niks mee. Als hij elk jaar twintig virtuele rondjes doet voor Mercedes, dan is het volgens LH44 al veel. Maar wacht! Er is meer!

Ook ander standaard huiswerk van de betere coureur laat HAM liever aan zich voorbijgaan. Vroeger deed hij naar eigen zeggen nog altijd wel een track walk voorafgaand aan de race om het circuit even te verkennen. Tegenwoordig vindt hij ook dat overbodig want ‘het circuit ziet er vanuit de auto toch heel anders uit’.

Kortom, Lewis Hamilton is je klasgenoot die geen steek uitvoert en toch torenhoge cijfers haalt. Nou deed ik dat zelf ook altijd zo -rare flex, maar oké- dus ik kan niet haten. Jij wel? En hoop je dat het Lewis in zijn achterwerk bijt dit seizoen? Laat het weten, in de comments!