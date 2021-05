Amerika raadt burgers aan geen benzine in plastic zakken te doen - Autoblog.nl

Yo burgers, doe even geen benzine in plastic zakken of bakken, mkay?

In de categorie only in ‘Murica: de Amerikaanse overheid heeft burgers opgeroepen geen benzine in plastic zakken of bakken te gieten. De goede raad is een gevolg van een logistieke clusterfuck die de benzinevoorziening van de East Coast treft. Een stel hackers heeft een succesvolle ransomware aanval geplaatst op Colonial Pipeline. Dit bedrijf levert zo’n 45 procent van de brandstof aan de regio.

Chauffeurs

De Amerikaanse overheid heeft enkele regels die het transport van brandstof vanuit andere staten aan banden leggen tijdelijk opgeschort. Toch is de verwachting echter dat er hier en daar tekorten ontstaan aan benzine en dat de prijs zal stijgen. Een van de redenen hiervoor is dat er een tekort is aan vrachtwagenchauffeurs. De hoeveelheid chauffeurs die brandstof willen en mogen vervoeren is namelijk geslonken. Veteranen in de game hebben namelijk geen zin in de steeds stringentere regels omtrent het vervoer. Tegelijkertijd is er minder nieuwe aanwas van coureurs chauffeurs omdat opleidingen door de coronacrisis stil hebben gestaan. Kortom, verschillende dingen komen weer handig bij elkaar.

Zakken vol met benzine

Sommige pro-actieve burgers zien de bui al hangen en nemen het heft in eigen hand. Op sociale media zijn verschillende foto’s te zien van mensen die oude vaten, plastic bakken en zelfs plastic zakken vullen met benzine. De laatste foto zou dan weer een hoax zijn, want het is immers 2021. Toch is het issue reëel genoeg voor voormalig Democratisch Presidentskandidaat en huidig minister van Transport Pete Buttigieg om zijn onderdanen goed advies te geven:

This is a time to be sensible and to be safe. Of course, we understand the concern in the areas where people are encountering temporary supply disruptions, but hoarding does not make things better. Under no circumstances should gasoline ever be put into anything but a vehicle directly or an approved container, and that of course, remains true no matter what else is going on. Pete Buttigieg, spreek uit Booty-Jag

US Consumer Safety Commission

Ook de US Consumer Safety Commission heeft goede raad op Twitter. Zij raden mensen aan geen benzine is plastic zakken te doen:

Do not fill plastic bags with gasoline. — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) May 12, 2021

De verwachting is overigens dat benzine is de regio maar liefst drie tot zeven cent per gallon duurder zou kunnen worden. We hebben het niet precies uitgerekend, maar daarmee kost een litertje ongeveer één procent ofzo van wat het hier na belasting kost. Heb jij wel eens een plastic zak met benzine gevuld? Laat het weten, in de comments!