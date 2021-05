Uitslag Formule 1: Grand Prix van Spanje 2021 - Autoblog.nl

Temt Lewis Hamilton de stier in de Grand Prix van Spanje?

Olé, het is weer tijd voor de Grans Prix van Spanje. Het was vijf jaar geleden dat Max Verstappen Nederland na 66 jaar F1 historie eindelijk een eerste zege gaf in de sport. Daarvoor was alleen vader Jos een keer op het podium terechtgekomen. Sindsdien zijn we verwend als oranje gezinde fans, hoewel niet in de mate die Helmut Marko graag gezien had.

Destijds leek Max’ overwinning een belofte op een toekomstige titel. Maar vijf jaar na dato heeft het nog steeds niet mogen gebeuren. De Mercedes-dominantie was daarvoor te groot. Dit jaar lijkt Red Bull dan eindelijk een kans(je) te maken op de ultieme glorie. In de eerste drie races verdeelden Hamilton en Verstappen alle beschikbare eerste en tweede plaatsen.

Daarbij moeten we wel erkennen dat Mercedes op dit moment toch weer de beste auto heeft. Het is marginaal, maar het verschil is er wel. Dat was ook het verhaal van de kwalificatie van gisteren. Hamilton pakte zijn honderdste pole, Verstappen moest 36 duizendsten toegeven. Ook bij de nummers twee was het voordeel voor Mercedes. Bottas staat derde, Perez kwam niet verder dan P8. De Mexicaan gaf nadien aan dat hij niet helemaal honderd procent was. Enfin, misschien slaat het momentum in de race weer de andere rinchting in…

Start

Oké, Hamilton dus voor Verstappen en Bottas, wie komt het beste uit de startblokken? En kan Leclerc zich met zijn Ferrari in de strijd werpen? Ooit ging Fernando Alonso hier immers in zijn rode Ferrari vanaf P4 naar P1 voor de eerste knik. Maar, dit keer zit dat er niet in. Hamilton en Verstappen zijn beter weg dan de mannen op de tweede startrij en knokken zo om de leiding in de race richting de eerste bocht. Verstappen lijkt aanvankelijk nog ietsje beter van zijn plek te komen dan Hamilton, maar lijkt daarna nét een paar metertjes te verliezen. Kans verkeken?

Neen! Max zit net voldoende langs de W12 om te voorkomen dat Lewis de deur kan sluiten. Max zit aan de binnenkant en iedereen die onze held een beetje kent, weet wat dat betekent: dit wordt een een do-or-die aanval in de eerste knik. En jawel! Max remt laat de eerste bocht in en laat zijn auto naar de buitenkant uitwassen. Lewis moet eieren voor zijn geld kiezen en zich verloren geven. Hij heeft daarbij mazzel dat Bottas en Leclerc niet zodanig op het vinkentouw zitten dat ze hem ook voorbij kunnen steken.

Leclerc doet het vervolgens wel slim door Bottas buitenom in te halen in de lange doordraaier na de eerste chicane. VB77 laat zich daar andermaal de kaas van het brood eten. En dat komt hem duur te staan, want omdat de Fin de Monegask niet kan inhalen, verliest hij nu enorm veel tijd op de ontsnappende Verstappen en Hamilton. In ronde 7 heeft de Ferrari al bijna tien seconden aan de ton-sur-ton rode broek. Achter de Fin zijn Ricciardo en Perez beiden twee plekjes opgeschoven ten koste van Ocon en Sainz.

De mannen achter de top-twee hebben echter een beetje mazzel. De Alpha Tauri van Yuki the Rookie valt namelijk stil en staat onhandig aan de rand van het circuit. De wedstrijdleiding besluit om er maar weer eens een safetycar tegenaan te gooien. Het lijkt de ideale mogelijkheid voor iemand uit het middenveld om te gokken op een alternatieve strategie. Maar alleen de staart van het veld durft het risico te nemen.

Giovinazzi is daarvan dan nog de man met de beste papieren om punten te halen. Helaas voor de Italiaan komt zijn team met een lekke band aanzetten. Als geluk bij een ongeluk heeft de monteur in kwestie het net op tijd door. GIO moet als laatste weer aansluiten. In de tweede Alpha Tauri van Gasly loopt het evenmin allemaal op rolletjes. De Fransman heeft te ver naar voren gestaan bij de start. Een slordige fout die hem vijf seconden straf kost.

Als de safetycar weer de pits induikt moet Max weer zorgen dat hij Hamilton op afstand houdt. Dat lukt makkelijk. Net als bij de vorige race is LH44 niet echt scherp en laat hij een gaatje vallen. De Brit moet zichzelf zelfs verdedigen tegen Leclerc, die misschien een do-or-die had kunnen doen zoals Verstappen in de eerste ronde. De Monegask lijkt erover na te denken, maar besluit dan toch maar op P3 te blijven hangen. Perez weet bij de aanval van Ocon af te weren en Stroll gaat met een mooie move voorbij aan Alonso bij bocht drie. Een gaaf moment moet dat zijn voor de Canadees, ook al gaat het slechts om P10.

Mid Race

Alonso en Vettel openen het pitstopbal aan het einde van ronde 22 vanaf P11 en P12. Het is een direct gevecht in de pits voor Alpine en Aston Martin, dat glorieus gewonnen wordt door Alpine. Ook dat kan dus nog beter bij team groen. Bottas komt een ronde later binnen in een poging Leclerc te knakken met een undercut. Op de baan komt BOT er weer eens niet uit. Nou is het een moeilijk circuit om in te halen, maar toch. Wij kijken echter naar onze held MV33, want die komt vanaf P1 in de race binnen voor zijn eerste en waarschijnlijk enige stop.

Het gaat echter helemaal niet goed! Waar Red Bull normaal zo goed is in snelle pitstops, staat Max juist nu hij het niet kan gebruiken lang stil. Of nou ja, een seconde of twee langer dan ooit de bedoeling kan zijn geweest. Dat lijkt Mercedes de kans te geven om met Lewis Hamilton track position te pakken. Maar Das Haus lijkt niet door te hebben dat het een gouden mogelijkheid geboden wordt. In plaats van direct naar binnen te komen en pal voor de deur van Max weer op de baan te komen, rijdt LH44 door op zijn oude banden. Onder in beeld zien we de statistiek die aangeeft wie de virtuele leiding heeft binnen één ronde verschieten van HAM naar VER. Red Bull vertelt Max dat de grote dreiging voorbij is en dat hij niet teveel van zijn banden moet vragen.

Hamilton stopt in ronde 29, vier ronden na Max. Hij heeft dan een seconde of zes achterstand op Verstappen en zit twee seconden voor Bottas. Die laatste is middels de pitstops inderdaad voorbij gegaan aan Leclerc. Nu trapt HAM echter even het pedaal naar het metaal. BOT wordt door zijn team verzocht om zijn teammaat te volgen richting de staart van VER. Maar binnen zes rondjes zit LH44 aan de staart van MV33 en heeft VB77 nog steeds acht seconden achterstand. Max zal er een hele kluif aan hebben om zijn naaste belager net als in 2016 tot aan de finish achter zich te houden.

Maar een aantal ronden later lijken de kansen van Hamilton ernstig geslonken. De Brit komt met de DRS ronde na ronde tot op een paar tienden van onze landgenoot, maar maakt daarbij nimmer de indruk dat hij ook een inhaalactie kan plaatsen. Mercedes besluit daarop iets anders te proberen. Net als in de Grand Prix van Hongarije in 2019, haalt team zwart Lewis achter Max weg voor een tweede stop. Destijds werkte dat: in de slotfase van de race kon LH44 de van pole gestarte MV33 toen nog verschalken.

Aan de pitmuur van Red Bull snappen ze natuurlijk ook wat het plan is van de rivaal. Ze moeten nu een snelle beslissing nemen. Doorrijden, of de strategie van Hamilton coveren? Los van het risico dat er wat misgaat bij de stop, kleeft er echter nog een nadeel aan die tweede optie. Die dekselse Bottas reed immers zijn gebruikelijk tien seconden achter Hamilton en zal dus aan de leiding gaan als Verstappen stopt. Precies hierom wilde Red Bull zo graag een tweede coureur hebben die in Max’ slagschaduw rondrijdt. Als Max één rondje doorrijdt, weten we feitelijk het antwoord al: Red Bull wil toch proberen op deze set banden naar de meet te rijden.

Lewis moet dus eerst even naar de staart van Bottas rijden. Daar aangekomen wordt Bottas verteld dat Hamilton om de zege vecht op een andere strategie. Daarna krijgt hij te horen dat hij zijn teammaat niet op moet houden. De boodschap is duidelijk, maar Bottas doet moeilijk. Hij laat Lewis toch een paar bochten stofhappen. Net als we denken dat de Fin eindelijk een ruggengraat gekweekt heeft, gaat hij echter alsnog aan de kant. Tsja, dan was het wel heel duidelijk even met de bokkenpruik op geforceerd de trotse peer uithangen.

Hamilton komt daarna wel echt met rasse schreden dichterbij aan Verstappen. De Nederlander heeft al aangegeven dat hij verwacht het einde van de race niet te halen op zijn huidige set rubber. Zijn team laat hem weten dat Perez sneller is in bocht vier en in bocht elf. Maar MV33 is daar niet heel blij mee. Hij geeft aan dat hij in zijn gevecht met Hamilton wel iets anders aan zijn hoofd heeft.

Finish

En zes ronden voor het einde is het dan zo ver. Hamilton gaat erop en erover. Max slingert nog als een alcomobilist het rechte stuk op om de tow te breken, maar het mag allemaal niet baten. Sterker nog, de poging an sich oogt zelfs een beetje pathetisch als HAM al ver voor de eerste knik voorbij komt zeilen. Maar ja, iets anders kon Max ook niet doen. Onze held heeft weer gevochten als een leeuw, maar de RB16B is zeker op de mediums gewoon net wat minder goed dan de W12.

Als Verstappen ingehaald is, gaat hij alsnog even naar binnen om de snelste ronde in de race te pakken. Dat lukt hem dan in ieder geval nog, een schrale troost. Het verschil in behaalde punten blijft vandaag zodoende beperkt tot zes stuks. Maar Red Bull weet ook: als ze de auto niet nog wat sneller maken, of geluk hebben met een plethora aan snikhete races, gaat het ‘m weer niet worden dit jaar.

Bottas wordt derde, vóór Leclerc die toch ook weer zijn talent toont met een fraaie vierde plek voor Ferrari. Perez heeft met een mooie manoeuvre Ricciardo ingehaald voor P5, maar Checo moet natuurlijk eigenlijk minimaal vierde worden. De honingdas wordt zesde, voor Sainz, Norris, Ocon. De strijd om het laatste puntje is het heftigste. Stroll, Alonso, Vettel en Gasly vechten er met hand en tand om. De buit gaat uiteindelijk naar Gasly. Hij pakt ondanks zijn straf P10, terwijl hij gisteren nog buiten Q3 viel. Meestal verloopt het scenario andersom voor Alpha Tauri. Aston Martin piest andermaal buiten de boot. Het team van Lawrence Stroll kan de hoge verwachtingen voorlopig allerminst waarmaken.

En nu op naar de Monte! Gaat Max daar dan voor het eerst winnen?

UPDATE: Red Bull heeft uitgelegd waarom Verstappen zo’n trage pitstop had.

Volledige uitslag Formule 1 Spanje 2021