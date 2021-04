Is Vettel het kwijt of is het een tijdelijk dipje? - Autoblog.nl

De viervoudig wereldkampioen presteert nog steeds niet naar behoren. Is Vettel het kwijt?

Het is een van de sympathiekere coureurs op het F1-startveld: Sebastian Vettel. De goedlachse Heppenheimer is altijd goed voor enkele smakelijke quotes of in elk geval een paar leuke grappen. Voor lange tijd gold de Duitser als een enorme belofte.

Hij wist de eerste race voor Toro Rosso te winnen (GP Monza) en vervolgens 4 maal de wereldtitel voor Red Bull binnen te halen. Hij was dusdanig aan het domineren dat ene L. Hamilton uit Engeland zijn beklag deed, omdat de sport te saai zou worden op deze wijze. Ook in zijn periode bij Ferrari liet Vettel mooie dingen zien, maar het lijkt alsof Vettel sinds de GP van Duitsland 2018 zich in een absolute vormcrisis bevindt.

Is Vettel het kwijt?

Hij won in 2019 zijn laatste race (GP van Singapore 2019) en zijn laatste podium was tijdens de GP Turkije 2020. Dat was tevens zijn enige podium dat jaar. De Duitser heeft nu de overstap gemaakt naar Aston Martin. En gaat dat beter? Nou…… nee. Is Vettel het kwijt? Otmar Szafnauer denkt van niet. Het is wel belangrijk wat Szafnauer ervan vindt, want hij is de baas van Sebastian Vettel.

Aan Autosport laat hij het volgende weten:

Ik denk dat het prima met hem gaat. Hij heeft natuurlijk enorme verwachtingen. Ik weet dat hij sowieso hoge verwachtingen van zichzelf had. Ik weet ook dat hij er enorm hard aan zal blijven werken. Hij zal zichzelf zeker niet tekort doen. Het is ook een beetje frustratie. Hij zal daardoor meer vastberaden zijn om terug op niveau te komen. Otmar Szafnauer, had waarschijnlijk verwachtingen van een viervoudig kampioen.

Hand in eigen boezem

Szafnauer is ook eerlijk genoeg om te erkennen dat Aston Martin van dit jaar nog niet op orde is. Sowieso was de laatste race niet de schuld van Sebastian:

Het is ook niet zijn fout dat de achterremmen doorgebrand waren. Het was enorm close. We konden ze bijna op de grid vervangen zonder een penalty te pakken en vanuit de pitstraat te starten. Daarna had Sebastian ook helemaal geen kans, eigenlijk. Het was niet zijn fout. Otmar Szafnauer, neemt het op voor Vettel

Als laatste heeft Otmar voldoende geduld, omdat Vettel duidelijk moet wennen aan de auto. Vorig jaar moest vettel een jaar lang wennen aan de Ferrari SF-1000, nu is het de AMR21.

De filosofie van de auto is compleet anders en het heeft even tijd nodig voordat Vettel daar zijn weg in heeft gevonden. Ik sprak Checo (Sergio Pérez) laatst en die ondervindt het nu bij Red Bull. De filosofie van de auto is compleet anders en het duurt dan even voordat je alles uit de auto kunt halen. Sebastian had door zijn penalty eigenlijk geen kans. Maar nadat hij gewisseld had voor droogweerbanden, waren zijn tijden zeer snel. Ik denk dat hij de auto begint te begrijpen en dat het alleen maar beter zal worden. Otmar Szafnauer, ziet dat het met de snelheid eigenlijk wel snor zit.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer. Is Sebastian Vettel het helemaal kwijt? Wordt hij zoek gereden door Lance Stroll dit jaar? En gaan we ook niets meer zien van SV5? Of komt het allemaal goed/ Laat het weten, in de comments!