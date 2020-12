Lewis Hamilton is nu officieel een Sir - Autoblog.nl

Koningin Elizabeth heeft zevenvoudig F1 wereldkampioen Lewis Hamilton geridderd. De Brit draagt nu de titel Sir.

Stirling Moss, Jackie Stewart, Jack Brabham, Frank Williams. Zomaar een paar legendarische namen die in het verleden zijn geridderd in Engeland. Aan dat rijtje mag Lewis Hamilton zich nu voegen, want koningin Elizabeth heeft de Mercedes-rijder geridderd voor zijn uitzonderlijk resultaten in de Formule 1. Door de coronapandemie dit keer geen ceremonie met enorme poeha. Het ridderen ging virtueel.

Lewis Hamilton geridderd

Voortaan draagt Lewis Hamilton de titel Sir voor zijn voornaam. Iedere jaar selecteert Buckingham Palace een lijstje met mensen die geridderd worden. Dit jaar zijn het er 1.239. Hier in Nederland deelt de Koning ook jaarlijks een Koninklijke onderscheiding uit aan mensen die op een eigen manier hebben bijgedragen aan de maatschappij. In Engeland krijg je echter zo’n kekke titel als je geridderd wordt, bij ons moet je het doen met een lintje.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Hamilton erkenning krijgt voor zijn behaalde resultaten. Eerder dit jaar werd won hij ook al de BBC Sports Personality of the Year. In 2008 kreeg Hamilton bovendien de Order of the British Empire uitgereikt. De geruchten gaan dat er in het verleden discussie was of hij überhaupt wel geridderd zou moeten worden, aldus Autocar. In 2017 werd bekend dat Hamilton voor miljoenen aan belasting ontweek via het Isle of Man schema. Gezeur of niet: we mogen nu gewoon sir Lewis Hamilton zeggen.