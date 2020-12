Koop een BMW 750iL occasion die je leven gaat redden - Autoblog.nl

In stijl kogelregens overleven: met deze retro BMW 750iL occasion doe je dat prima.

BMW krijgt nogal veel kritiek op hun design. Recente creaties weten goed de meningen te verdelen. Er is een tijd geweest dat BMW haar design zowat objectief mooi was. Weinig gekke details om de meningen te verdelen en simpele lijnenspellen.

BMW 7 Serie (E32)

Neem het jaar 1993. Het jaar waarin iemand deze BMW 750iL van de E32-generatie bestelde, aan het eind van zijn levenscyclus. We weten niet wie hem vanuit de fabriek heeft besteld, maar we hebben zo’n idee dat het niet perse een liefhebber van de tweede generatie 7 Serie was. Deze BMW 750iL occasion is vooral nuttig.

B6 bepantserd

Aangezien de BMW te koop staat in Bulgarije is het ofwel de auto van een criminele topman ofwel de auto van een politicus. Dit vanwege het type auto: Het is een BMW 750iL Guard B6. Het was een politicus, of eigenlijk politici: de auto was in het bezit van de nationale beveiliging van Bulgarije. Volgens de advertentie hebben vele mensen ‘van hoog profiel’ achterin de 750iL B6 gezeten. B6 staat in dit geval voor het niveau van bepantsering. Een krachtige mitrailleur kan nog geen gaatje krijgen in deze BMW 750iL occasion.

Luxe

Verder heb je gewoon een mooie youngtimer, bijna klassieker te pakken. Het exterieur is grijs, om geen schijn te geven van de bescherming. Het interieur is gevuld met comfortabel zwart leer en veel houtinleg, ook lekker ‘zakelijk’. Verder heb je ook genoeg luxe opties als een koelkast, een ingebouwde telefoon, houten tafels voor de achterpassagiers en nog veel meer. De motor is de grootste: de M70B50 V12 met 300 pk. Door het extra gewicht zal het geen strepentrekker zijn. Opties die de Guard uniek maken: een automatisch brandblussysteem en een systeem om de cabine te isoleren en zuurstof toe te voegen aan de cabine. Probeer hem dus maar eens kapot te krijgen. Lukt je niet!













Topstaat

Het ziet er misschien niet naar uit, maar de BMW 750iL occasion is in topstaat. Ja, de stoelen vertonen wat gebruikssporen en fabrieksnieuw is een groot woord, maar de nationale veiligheidsdienst van Bulgarije heeft kosten noch moeite bespaard om de auto veilig en onderhouden te houden. Motorfalen en ander mechanisch euvel blijft je bespaard. Net als gedood worden door scherpschutters, trouwens.

Kopen? Dat kost dan 10.000 euro. De auto kan hierheen gehaald worden, mits je die kosten meeneemt in de prijs. Contact opnemen kan via de advertentie op Facebook.