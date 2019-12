Lewis Hamilton levert twee wielen in

En één van zijn collega's krijgt er twee bij.

Elke sport heeft een ‘directe associatie’. Bij voetbal denk je aan Cristiano Ronaldo, bij tennis is Rafael Nadal wat vrij snel in je opkomt en in een zwembad doet de naam Michael Phelps je waarschijnlijk het snelst een belletje rinkelen. In de motorsport is het bij de Formule 1 duidelijk: de meest succesvolle dan wel bekende coureur moet wel Max Verstappen Lewis Hamilton zijn. De zesvoudig wereldkampioen weet elke F1-race in ieder geval iets te scoren.

In de meer letterlijke zin van de motorsport is er ook een naam onlosmakelijk verbonden aan diens serie. Dat is in de MotoGP Valentino Rossi. De Italiaan is al jaren een fenomeen in de hoogste klasse van het motorracen. Je kan hem dan ook zo ongeveer de Lewis Hamilton van de MotoGP noemen. Of Lewis Hamilton is de Valentino Rossi van de Formule 1. Dat is afhankelijk van hoe je in het leven staat.

Wat betreft de samenhang tussen deze twee grootheden: aangezien de GP van Abu Dhabi achter de rug is, heeft Hamilton tijd voor andere zaken. Dit weekend, na een hoop aankondigingen, organiseert Monster Energy een vehicle swap voor de twee racers. Hamilton mag de Yamaha-tweewieler van Rossi op zijn staart trappen, terwijl de Mercedes-bolide van Hamilton bestuurd zal worden door The Doctor. Zo kunnen de beide heren even elkaars sport beoefenen. Je moet wat, in je vrije tijd.

Deze stoeltjeswissel staat al een tijdje op de planning. De aanleiding is dus het feit dat LH44 en VR46 door één van hun sponsoren, Monster Energy, een gemeenschappelijke partner hebben. De rit zal plaatsvinden op Circuit Ricardo Tormo in Valencia, de datum 9 december werd genoemd. Beide heren hebben het echter nog over ‘soon’.

Lewis Hamilton heeft al een tijdje een passie voor motorfietsen. Hij mocht een tijdje terug al een keer hoeken met een Yamaha Superbike, de MotoGP-machine van Rossi is natuurlijk nog een stapje hoger. Binnenkort, hopelijk met bewegend beeld, het resultaat.