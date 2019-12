Tesla Cybertruck is stiekem een onderzeeër

Minus het onderzeeërgedeelte, dan.

Elon Musk lijkt de grenzen van het bizarre op te zoeken met de Cybertruck. De auto moet op sommige mensen nog even inwerken, maar dat het ding enorm raar en onorthodox is, dat is zo goed als een feit. Waar komt zo’n idee vandaan? Uiteraard heeft een deel te maken met het gepantserde skelet van de auto. Maar het heeft ook te maken met een jeugdheld van Musk.

Musk koestert namelijk goede gevoelens voor ook zo’n bijzondere gimmick. De Lotus Esprit-onderzeeër uit James Bond: The Spy Who Loved Me uit 1977. In die tijd was het praktisch onmogelijk om een werkende onderzee-auto te bouwen. Dus werd er gebruik gemaakt van schaalmodellen. Maar er was een echte Esprit in Bond-uniform gebouwd. Musk was dusdanig gefascineerd door deze auto dat hij het model uit de Bondreeks in zijn bezit heeft. Je moet er niet echt mee onder water gaan, maar een leuk hebbedingetje is het wel.

De auto in kwestie is de welbekende Lotus Esprit. Neem de styling van die auto eens onder de loep. Hoekige vormen, korte motorkap, grote voorruit, recht aflopende achterkant. Klinkt als een Cybertruck! Musk en zijn Esprit-onderzeeër-fascinatie zegt dan ook dat deze auto een grote inspiratiebron vormde voor de Blade Runner-achtige Cybertruck.

Of de Cybertruck daarmee kan zwemmen? Nee. Het zware gevaarte moet waarschijnlijk ver weg blijven van water. Maar goed, mocht je dus ooit denken aan een Lotus Esprit terwijl je in een Cybertruck zit: het is niet toevallig. Overigens heeft Elon eerder gezegd dat de technologie voor een Tesla-onderzeeër niet buiten bereik ligt. Daarover hopelijk later meer. (via HLN)