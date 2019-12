Waarom de Volkswagen T-Roc Cabrio bijna een Boxster is

Een compacte cabrio gebouwd door VAG. Klinkt logisch, toch?

Niches zijn er om te vullen. Iets wat vooral de Duitse merken goed lijken te (willen) begrijpen. Vooral Audi, BMW en Mercedes hebben er een handje van om hun hele gamma tot de nok toe vol te gooien. Volkswagen huppelt vervolgens een beetje achter de trends aan die Audi zet. Toch is er één trend wat bij Audi niet verder kwam dan het conceptstadium. De compacte crossover-SUV-cabriolet.

Bovenstaande Audi Cross Cabriolet quattro Concept werd getoond toen de SUV-trend nog op gang moest komen. Toen had men bij het uitmelken van alles wat SUV is nog een ietwat huiverig gevoel. Nu je in de dealers van menig modaalmerk een SUV-circus aantreft, moet men weer creatief worden. Volkswagen is creatief met hun laatste telg in de SUV-familie: de T-Roc Cabriolet.

Je hebt degene die vol op hun muil gaan, maar het wél durfde. Dat is in dit geval Nissan met de Murano CrossCabriolet. Eén van de meest gehate auto’s uit de recente geschiedenis. Dan heb je degenen die het concept wél begrijpen, maar het verkeerd uitvoeren. Dat was Land Rover met de te dure Range Rover Evoque Cabriolet. Volkswagen lijkt daarom met de T-Roc op zich een goed recept in huis te hebben. De prijs zal niet excentriek duur zijn en qua styling, behalve de onthoofding, is er niks mis met de kleine dakloze SUV. En kom op, in deze huidige wereld van SUV’s was het niet de vraag óf er een SUV-cabrio zou komen, maar wíe het zou doen.

Maar goed, is de T-Roc Cabrio een echte cabriolet? De richtlijnen daarvoor zijn uiteraard niet veel strakker dan ‘kan het dak eraf’, maar er blijft toch altijd een zweem van ‘nep’ om de auto heen hangen. Misschien is het SUV-haat, maar de conventionele autokoper vindt de T-Roc Cabrio al gauw nep. Voor die mensen hebben we nieuws: de geboorteplaats van de T-Roc Cabrio is alles behalve nep. Hij gaat in elkaar geschroefd worden door ‘experts’ in de fabriek in Osnabrück. Hier werden alle recente dakloze Volkswagens, zoals de Golf 6 en Eos, in elkaar geschroefd. Maar ook een auto waar het helemaal niet erg is om naast te liggen in de couveuse: de Porsche 718 Boxster.

Uiteraard dubieuze eer, maar je kan dus als T-Roc Cabrio-eigenaar zeggen dat dezelfde handen en robots de baby-Porsche in elkaar schroeven. Binnenkort krijgen we meer informatie over de T-Roc Cabrio, die begin/medio 2020 geleverd gaat worden. Dan zal ook de prijs bekend gemaakt worden.