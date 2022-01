Lewis Hamilton start nieuwe carrière als… Hollywood-acteur?

In Hollywood waren ze kennelijk erg onder de indruk van zijn acteerwerk over de boordradio.

Als er één Formule 1-coureur geschikt is voor een carrière in Hollywood dan is het wel Max Verstappen. Nee geintje, we bedoelen natuurlijk Lewis Hamilton. De looks, de uitstraling, de acteerskills en bovenal de woke-mentaliteit: Lewis Hamilton heeft het allemaal.

Daarmee zou hij zich dus als een vis in het water voelen in Hollywood. En dat is niet alleen hypothetisch, want het lijkt erop dat Lewis écht aan de bak gaat in Hollywood. Er circuleren namelijk berichten dat Hamilton betrokken is bij een nieuwe Formule 1-film van Apple Studios. De hoofdrol in deze film zal vertolkt worden door niemand minder dan Brad Pitt.

Een nieuwe speelfilm over de F1 is sowieso interessant nieuws, want die zijn behoorlijk zeldzaam. Het feit dat Brad Pitt is aangetrokken geeft aan dat het dit een serieuze blockbuster moet worden. De film wordt naar het schijnt geregiseerd door Joseph Kosinksi, die ook de nieuwe Top Gun registreert. Kosinski zou in eerste instantie ook Go Like Hell regisseren, de film die uiteindelijk Ford v. Ferrari werd.

Het feit dat Lewis Hamilton erbij betrokken is maakt het geheel nog interessanter. Het is nog niet helemaal duidelijk in wat voor hoedanigheid hij precies betrokken is, maar er wordt van gesproken dat hij daadwerkelijk een rol krijgt in de film. Acteren kan Lewis Hamilton wel, dus daar zal het niet aan liggen.

De Formule 1 zelf is niet betrokken bij het hele project. Dat zou ook een beetje raar zijn, aangezien de Formule 1 al een vruchtbare samenwerking heeft met Netflix. Waar de film over gaat is nog een grote verrassing. We zijn heel benieuwd. Dat een Hollywood-film over racen zeker niet ruk hoeft te zijn bewezen Rush en Ford v. Ferrari al.