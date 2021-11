Het gat dat Verstappen nu heeft geslagen naar de Britse regerend wereldkampioen, is wel erg groot. Lewis Hamilton voelt de bui al een beetje hangen, lijkt het.

De Grand Prix van Mexico 2021 was er eentje om in te lijsten. Max Verstappen won de race na een geweldige actie in de eerste bocht. Sergio Pérez pakte voor het eerst een podium tijdens zijn thuisrace. Alhoewel zijn vader in de veronderstelling leek dat Checo de race gewonnen had, maar dat terzijde.

Lewis Hamilton werd al eens wereldkampioen in Mexico, dus ook hij heeft goede herinneringen aan het circuit. Sterker nog, de Brit heeft de GP in het verleden ook al een paar keer gewonnen.

Hamilton voelt de bui al hangen

Niet dat Lewis nu al de strijd opgeeft, maar hij voelt de bui al een beetje hangen. Althans, die conclusie kun je enigszins opmaken naar het interview met Motorsport:

Er zijn nog vier races te gaan. Maar uiteraard is 19 punten een hele hoop en Max heeft dit seizoen al veel races gewonnen. Als ze deze superieure snelheid vast weten te houden, hebben een serieus probleem. Ik weet niet of ze dezelfde achtervleugel gaan gebruiken. Uiteraard komen we daar achter als we in Brazilië zijn. Maar ik hoop dat we er dan dichterbij zitten. Lewis Hamilton, voelt de bui al hangen

Dat klinkt niet zo strijdbaar als hij normaal gesproken is. Er zijn inderdaad nog vier races te gaan. Verstappen heeft inderdaad veel races gewonnen dit jaar, maar Hamilton was wel vaak nummer twee. Daardoor is het verschil nog steeds zo klein.

Sneller

Ook is de Mercedes nog steeds geen langzame auto, op Autodromó Hermanos Rodriguez is Red Bull traditioneel sneller. Sterker nog, in voorgaande races was het verschil groter dan dat het afgelopen weekend was. Dus die voorsprong zal op Brazilië iets minder zijn. De laatste drie circuits lijken typische Mercedes-banen te zijn, dus Hamilton moet die drie gaan winnen:

Ik heb natuurlijk het gevoel dat ik elke race wil winnen. Dat is zo omdat we die punten nodig hebben, niet om ze juist te verliezen. We moeten terug proberen te komen. Dat was het doel in de laatste race, de race daarvoor, de race daar weer voor en uiteraard ook het afgelopen weekend. Lewis Hamilton, lijkt zich al iets in te dekken

Let wel op: het is Lewis Hamilton. Niet alleen is hij een uitstekend coureur, rijdend voor een uitstekend team. Hij is ook nog eens enorm gewiekst qua communicatie. in hoeverre hij de bui echt voelt hangen, zal koffiedik kijken zijn.

Via: Motorsport.com

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat denk jij? Is het nu over en uit met Hamilton voor 2021, of gaat het nog heel erg spannend worden op Abu Dhabi? Laat het weten, in de comments!