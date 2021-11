Dít is de compleet nieuwe Ford Mondeo!

De compleet nieuwe Ford Mondeo zal ongetwijfeld een verkooptopper worden. Alleen waarschijnlijk niet hier.

Een van de fijnste middenklassers aller tijden moet we de Ford Mondeo zijn. Een grote lap auto, veel ruimte, voldoende uitrusting, een strak chassis en een redelijke vraagprijs. Vroeger had iedereen een Mondeo, tegenwoordig is het een absolute zeldzaamheid.

Op dit moment kun je bij de Ford-dealer de vierde generatie bestellen. Die loopt al mee sinds 2014. Hoog tijd voor een opvolger, dus. Welnu, die is er wel en toch ook weer niet. Allereerst, de auto die je op foto’s ziet, is een vijfde generatie Ford Mondeo.

Compleet nieuwe Ford Mondeo

De afbeeldingen die je ziet, zijn niet de officiële persplaten, maar foto’s voor het Ministerie van Transport in China. Daar dienen afbeeldingen van de auto uit alle hoeken in alle uitvoeringen aangeleverd te worden.

De compleet nieuwe Ford Mondeo (modelcode CD452 voor intimi) is flink gegroeid. De sedan 4,94 meter lang, 1,88 meter breed en anderhalve meter hoog. De wielbasis is 2,95 meter lang.

Qua motoren is er alleen van bekend dat er twee uitvoeringen komen. Een 1.5 EcoBoost en een 2.0 EcoBoost. Het vermogen van de 1.5 is niet bekend, maar de 2.0 moet minimaal 240 pk onder de kap hebben. Een plug-in hybride versie staat in de planning, maar daar is vooralsnog niets over bekend.

Design

Qua design is het duidelijk dat de auto sterk lijkt op de Ford Visos, een crossover voor de Chinese markt. Uiteraard heeft Ford een bijzondere marketing-esque naam bedacht voor deze nieuwe designtaal: Potential Energy Aesthetics. Jazeker, New Edge en Kinetic waren veel te simpel, Potential Energy Aesthetics is het namelijk nu helemaal.

De compleet nieuwe Ford Mondeo zal uiteraard niet naar Nederland komen. Sterker nog, in eerste instantie zal de auto alleen in China verkocht worden. Wellicht dat Ford de auto later alsnog exporteert naar enkele andere Aziatische landen.

Via: Autocar.