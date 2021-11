Uitslag Formule 1: Grand Prix van Mexico 2021

Wie wint er en wie hapt er naar zuurstof, in de Grand Prix van Mexico van 2021?

Ay ay ay, lucho libre, het is weer tijd voor de Grand Prix van Mexico! Vorig jaar hebben we de race op het circuit vernoemd naar de gebroeders Rodriguez moeten missen, maar dit jaar is het feestje gelukkig weer terug. Een feestje is deze race over het algemeen namelijk zeker, zowel voor het publiek op de baan, als voor het publiek op de bank voor de TV.

In 2015 keerde de Grand Prix van Mexico terug op de kalender na een absentie van ruim twintig jaar. Sindsdien hebben we er al menig mooie race gezien. Niet alleen omdat onze held Max Emilian een paar keer wist te winnen, maar ook omdat het circuit een vrij unieke mix biedt van een enorm lang recht stuk, een vloeiende snelle sectie en het technische gedeelte in ‘het stadion’. Voeg daaraan toe dat de race op grote hoogte verreden wordt en er ligt altijd wel een bijzondere race met een even bijzonder resultaat in het verschiet.

Voorafgaand aan de editie van dit jaar, gingen we er echter eigenlijk vanuit dat Verstappen ‘gewoon’ zou winnen in zijn Maxico. Na de vrijdag wisten we dat zelfs bijna zeker. Helmut Marko liet zich al overmoedig ontvallen dat het ‘spannend zou worden voor plek twee’.

Des te pijnlijker was het dat Red Bull in de kwalificatie niet verder kwam dan P3 en P4. De brigade van Mercedes staat op de plekken één en twee. Voor de verandering was het dit keer weer eens geweldige vent Bottas die er ‘zo’n rondje’ uit wist te persen. Hamilton moest genoegen nemen met plek twee. Maar we weten dat er ruim achthonderd meter tussen de startplekken en de eerste bocht ligt. Is de hele kwalificatie dadelijk na een paar seconden al voor nop geweest?

Start

We verwachtten spektakel en dat krijgen we ook. De twee Mercs komen goed van hun plek en lijken een plannetje gevormd te hebben om een soort blok te vormen voor de Red Bulls. Toch knijpt Valtteri Bottas een klein beetje naar binnen. Dat geeft Verstappen precies de ruimte om buitenom te piepen. Driedik denderen Verstappen, Bottas en Hamilton af op de eerste knik. Bottas gaat als eerste in de remmen, Verstappen als laatste…Maar haalt Max de bocht?

Jawel! Max houdt zijn RB16B binnen de lijntjes en stoomt daardoor op naar P1. Hamilton sluit aan, maar daarachter gaat het mis. Ricciardo wil Perez uitremmen, maar tikt daarbij met zijn neus net het achterwiel van de insturende Bottas aan. De Fin gaat in de rondte en de Ozzie verliest zijn voorvleugel. Perez voelde het misschien aankomen en kiest de wijde lijn door het gras. De Mexicaan kan daardoor als derde aansluiten, hoewel hij Gasly vlak in zijn nek heeft hangen.

In het achterveld is er nog wat meer melee. Tsunoda zoekt een gaatje aan de binnenkant bij Ocon, terwijl Schumacher datzelfde aan de buitenkant doet. Die ruimte was er wellicht voor een van de twee geweest, maar uiteindelijk is ‘ie er voor geen van beiden. Ocon kan met de nodige schade door, Schumacher en Tsunoda zijn meteen klaar. Ook Schumacher is betrokken in het geduw en getrek en valt uit. De wedstrijdleiding besluit hierna tot het op de baan sturen van een safetycar.

Dat is goed nieuws voor Bottas en Ricciardo, die nu zonder al teveel tijdverlies op te lopen kunnen stoppen voor harde banden en de nodige reparaties. Voor Verstappen is het daarentegen niet per se goed nieuws. Hij zal als de safetycar weggaat Hamilton van zich af moeten vechten op het rechte stuk.

Als het moment daar is, blijkt het echter totaal geen probleem. Hamilton ziet eruit als een oude man met een matig reactievermogen, want hij heeft direct negen tienden van een seconde achterstand. In de rondes daarna trekt Max een gaatje en roept Hamilton over de radio dat onze held erg snel is. Die kan de boeken in als de ‘BREEEEEEEK’ van de dag. Maar dit ziet er goed uit vanachter onze oranje bril vandaan.

Mid Race

Na een dikke tien ronden, komen bijna alle mindere goden een voor een de pit opzoeken. De toppers vooraan het veld rijden echter door. Hamilton heeft het echter duidelijk lastig om Max te volgen. Hij heeft al snel vijf seconden achterstand en roept over de radio dat zijn banden eraan gaan. Zorgelijk voor HAM is dat Perez hem vrij close kan volgen. De Mexicaan roept bovendien juist over de radio dat zijn banden alleen maar beter worden.

Hamilton voelt de bui hangen en laat zijn team vast weten dat hij niks kan aanvangen tegen de Red Bulls. En inderdaad, Perez lijkt een heel klein beetje sneller te zijn dan de Britse kampioen. Als SP11 het verschil terugbrengt naar minder dan twee seconden, komt Hamilton binnen voor zijn eerste en normaal gesproken enige stop. LH44 valt daarbij wel terug tot achter Gasly en Leclerc. Wat kan Perez nu?

Heel even lijkt de Mexicaan te kunnen profiteren van het feit dat Hamilton klem zit. Virtueel is Checo eventjes voorbij aan Lewis. Maar omdat Leclerc en Gasly ook pitten, is de window heel klein. Red Bull heeft de mogelijkheid misschien niet helemaal door en laat Perez doorrijden. Hamilton heeft nu echter vrije lucht op zijn nieuwe rubber en rijdt de snelste ronde. Als PER nu stopt, valt hij terug tot achter Hamilton. Dan kan hij misschien maar het beste proberen om veel langer door te rijden en dat lijkt de thuisrijder dan ook te proberen.

Achter de eerste drie is er een heet gevecht bezig tussen Gasly en de Ferrari’s. Het middenveld is weer lekker spannend en het is even wachten op hoe de verschillende strategieën gaan uitpakken. Een zekerheidje wat je eigenlijk altijd hebt is echter dat geweldige vent Bottas moeite heeft met inhalen. Tot zijn frustratie zit de polesitter al 35 rondjes klem achter Ricciardo, uitgerekend de man die hem in de eerste ronde toucheerde. Daar komt pas een einde aan als Ricciardo de pit weer opzoekt.

Perez komt tien rondjes na Hamilton naar binnen voor zijn stop. Als hij de pit uitrijdt heeft hij een kleine tien seconden achterstand op Hamilton. Die heeft op zijn beurt tien seconden achterstand op Verstappen, die dus veilig lijkt. Bottas komt ook binnen voor een stop, maar heeft daarbij weer eens pech. Hij verliest een paar seconden en komt terug de baan op als vijftiende achter Russell, Ocon en…Ricciardo.

Perez is met de gare vleugel van Verstappen ontketend na zijn stop. Hij zet meteen de snelste raceronde neer en wint een seconde op Hamilton. Kan Checo het feestje voor Max nog meer glans geven, of vraagt hij te vroeg teveel van zijn rubber? Daar is Verstappen ook wel in geïnteresseerd. De Nederlander vraagt over de radio hoeveel achterstand zijn teammaatje nog op zijn rivaal heeft.

Op dat moment bedraagt die ongeveer zeven seconden. Maar het is een beetje gek. Perez wint soms in één ronde ongeveer een seconde, maar in andere rondes wint hij niks. Speelt de Mexicaan met zijn prooi, of controleert Hamilton wat hij heeft om P2 binnen te slepen?

Achter de top-3 is er een pijnlijk momentje voor Leclerc als het team hem vraagt aan de kant te gaan voor Sainz. Die laatste moet dan gaan proberen om Gasly aan te vallen. De Fransman rijdt echter negen seconden verderop, dus dat lijkt nogal ambitieus. Leclerc maakt dan ook nog niet direct aanstalten om gevolg te geven aan deze teamorder. Sainz valt dat tot zijn ergernis ook op. Maar LEC laat zijn Spaanse maat uiteindelijk toch gaan.

Finish

Op hetzelfde moment zien we dat Perez met nog een dikke tien rondjes te gaan aansluit bij Hamilton. Wordt het dan toch nog een klinkende een-twee voor Red Bull Racing? Perez komt even in de DRS-zone. Maar SP11 kan desalniettemin niet echt aanvallen, zo lijkt het. Dan komen ze achterblijver Alonso tegen. Die lijkt zijn oude vriend Hamilton even op te houden, maar uiteindelijk valt dat mee. Hamilton heeft opeens weer een gaatje van twee seconden te pakken. Mercedes haalt ook Bottas nog binnen om de snelste ronde van Verstappen af te pakken.

Met nog drie ronden te gaan komt Perez toch weer dichter in de buurt van Hamilton. De batterij is opgeladen, Perez komt binnen DRS-range. Hij krijgt misschien nog een kans. Race engineer Lambiase moedigt Checo aan de batterij tot op de laatste druppel uit te knijpen. Het is echter net niet voldoende. Hamilton houdt zijn P2 vast. Hij verliest echter wel weer zeven punten op onze held Max. Dat had acht punten kunnen zijn, maar met hangen, wurgen en twee pitstops weet Bottas de snelste ronde nog van Max af te pakken.

Achter de top-3 rijdt Gasly foutloos naar een vierde plek. Sainz kwam nog wel ietsje dichterbij aan de Fransman, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Daarom geeft Carlos zijn vijfde plek weer terug aan teammaat Leclerc. Wat een teamwork daar bij Ferrari de laatste tijd. De Italianen doen zo goede zaken in de strijd met McLaren, dat vandaag maar een puntje scoort met Norris op P10. Tussen Norris en de Fezza’s staan nog drie zeer ervaren wereldkampioen in de vorm van Vettel, Raikkonen en Alonso. Zij sprokkelen allen een paar puntjes voor hun respectievelijke teams, terwijl hun teamgenoten daar niet in slagen. Soms helpt het dus wel, die ervaring.

Perez viert zijn podiumplek als een zege en ook Max krijgt een Mexicaanse vlag in zijn schoot geworpen. De uitbundige feestvreugde is wel begrijpelijk. De voorsprong van Verstappen kruipt met nog vier races te gaan nu langzaam maar zeker naar een hele race overwinning. Het moment waarvan je wist dat komen zou gaan, komt zo steeds dichterbij. Volgende week al hebben we weer een stukje extra informatie, want dan wordt de grand prix van Brazilië verreden. MAX campeão! #wachtmaaraf

Volledige uitslag Formule 1 Mexico 2021