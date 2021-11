Continental GT Mulliner Blackline is voor rijke jongeren

Daar gaan we een beetje vanuit. Daarbij moeten we sowieso vieren dat de Continental GT Mulliner Blackline onder ons is.

Het is misschien wel de meest populaire optie op het moment, het ‘zwarte optiekpakket’. Het idee is heel erg simpel. Alle details die normaal gesproken in aluminium of chroom zijn afgewerkt, zijn dan hoogglans zwart. Shadowline, Night Package: er zijn een hoop namen voor dit soort pakketten.

De laatste auto die een dergelijke behandeling ondergaat, is de Bentley Continental GT Mulliner Blackline Specification. Was die er dan nog niet? Ja en nee, er is wel een Blackline pakket standaard op de Speed, maar er is nu een Mulliner Blackline waarbij Bentley net eventjes verder gaat, vandaar dat er ‘Mulliner’ bijstaat.

Coupé en cabrio

Het is mogelijk om het pakket te bestellen op de Continental GT Coupé en GT Convertible. Bentley meldt trots dat het Blackline pakket heel erg populair is bij de kopers. Maar liefst 38% kiest voor deze look, terwijl 62% liever het statige chroomwerk heeft. Met deze Blackline van Mulliner hopen ze deze klanten nog meer tegemoet.

De Mulliner Blackline heeft alles wat eerst chroom was, nu uitgevoerd in hoogglans zwart. Op één uitzondering na, want de ‘Flying B‘ blijft een chromen ornament (gelukkig). Verder zijn er ook nieuwe velgen, waarbij de logo’s in de naafdoppen recht blijven staan. Iets dat oude partner Rolls-Royce al in 2002 had op de Phantom. Uiteraard zijn de velg ook hier hoogglans zwart.

Continental GT Mulliner Blackline voor jongeren

Dit soort optiek-pakketten doen het traditioneel erg goed bij een jongere doelgroep. Zo zijn er ook de Black Badge-uitvoeringen van Rolls-Royce die eenzelfde behandeling ondergaan en zo de jongeren onder ons meer aanspreken.

Overigens is de Continental GT Mulliner Blackline historisch verantwoord. In de jaren ’20 hadden Bentley’s nauwelijks chroomwerk. Dat kwam pas later toen Rolls-Royce de boel overnam. Dus eigenlijk is de Bentley Continental GT Mulliner Blackline weer terug bij af.

