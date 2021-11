Grotere actieradius voor elektrische Opels

Het is altijd een bonus om verder te kunnen rijden. Daarom is het goed nieuws dat deze twee elektrische Opels een grotere actieradius krijgen.

Ondanks dat Opel heel veel te danken heeft aan General Motors, lijkt het voralsnog een betere beslissing te zijn geweest voor beide partijen om uit elkaar te gaan. GM kon zich focussen op de VS en China. Opel kon zich dankzij PSA (nu Stellantis) meer richten op de eisen en wensen voor de Europese markt. Er zijn in vrij korte tijd elektrische Opels bijgekomen, bijvoorbeeld.

En over die elektrische Opels is er goed nieuws te melden. Bij zowel de Opel Corsa-e als de Mokka-e is kom je verder op een volle lading. Opel haast zich erbij te zeggen dat de grotere actieradius niet alleen in de WLTP-cyclus waarneembaar is, maar óók in de praktijk.

Stijging

De Opel Corsa-e haalt nu 359 kilometer. Dat was tot voor kort nog 330 km, het is een stijging van 7 procent dus. De Opel Mokka-e maakt gebruik van dezelfde techniek, maar is een crossover dus heeft deze iets meer weerstand. Niet alleen bij de puristen, maar ook in de lucht. De Opel Mokka-e kwam voorheen niet verder dan 324 km. Dat is tegenwoordig 338 km.











Beide elektrische Opels maken gebruik van een even groot accupakket (50 kWh). Opel heeft de winst weten te behalen door de aandrijfsystemen te ‘optimaliseren’. Daarbij zijn de HVAC-systemen geoptimaliseerd. Denk daarbij aan items als de verwarming, airco en ventilatie. Ook heeft de warmtepomp een hoger rendement dan voorheen.

Beter in de winter!

Opel meldt vol gepaste trots dat de klanten de grotere actieradius met name in de winter kunnen opmerken. Het zijn kleine stappen, maar op deze wijze wordt een elektrische auto net even wat interessanter. Meer actieradius zonder dat er meer gewicht (accu’s) bijkomt. Een goede zaak.

