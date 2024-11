Lezersvraag: heb jij een ‘bereikbare’ droomauto?

En met bereikbare droomauto bedoelen we een voiture die je eventueel ooit echt zou kunnen aanschaffen…

Het is weer eens tijd om te kletsen over je droomauto. Maar dan niet over de ultieme droomauto die voor 99% van de lezers ook echt een droom zal blijven (ik noem de Ferrari 250 California Spyder voor mezelf), maar eentje die je ooit echt zou kunnen aanschaffen.

Mits je verstandig met je geld omgaat, op tijd in crypto hebt belegd of de mazzel had dat je in de jaren 90 een huis kon kopen. Je snapt me hopelijk wel. Wij hier van dit schitterende feuilleton dat Autoblog.nl genoemd mag worden zijn reuze benieuwd welke bereikbare droomauto dat dan wel moge zijn.

Heb jij een ‘bereikbare’ droomauto?

Ondergetekende heeft droomauto’s in alle categorieën. De eerder aangehaalde Ferrari als ik ineens mijn 84-jarige miljairdairsweduwe met broze gezondheid tegenkom en in gemeenschap van goederen met haar trouw, in een tochtige koude kerk na een warme douche voor haar voorafgaand aan de plechtigheid… (Shit, net te laat)

Een Ferrari F355 Spider als de huizenprijzen blijven stijgen en ik na de verkoop besluit om in een 1-kamer flatje in noordoost Groningen te gaan wonen en anders een Renault Clio Williams in councourstaat. Voor bij die Ferrari dus.

Of anders een Porsche 928 GTS, of een Chevrolet Corvette C4, of een Mehari. Of een E39 M5? Ik kan niet kiezen. Ook een Porsche 964 Carrera 2 cabriolet was een droom. Maar dat is inmiddels geen droom meer. Daarover later veel meer.

Maar goed, meer dan genoeg droomauto’s. Maar vandaag focussen wij ons dus op een ‘bereikbare’ droomauto. Heb jij die? En zo ja, welke is dat en waarom? Of misschien heb je hem als. Kortom, laat het weten in de comments! Vinden we leuk!