BREEK: Chinese EV’s gaan de bietenbrug op

Chinese EV’s gaan de bietenbrug op.

De Chinezen nemen de wereld over!!1! Of toch niet? Waar we even overspoeld leken te worden door Lynk en Co’s en Polestars, lijkt de opmars voor nu even gestaakt. Cijfers laten namelijk zien dat de export van Chinese auto’s wereldwijd met 18 procent gedaald is in februari ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het gaat daarbij overigens niet alleen om de Chinese merken, maar ook bijvoorbeeld Tesla’s die in China gemaakt worden.

Grootafnemer (geen grap) België zorgt voor een dikke min van 41 procent in februari en ook in Zuid-Korea is er een forse bietenbrug gebouwd. Daar ging de afname van Chinese EV’s door de helft. Er zijn ook succesjes in afzonderlijke landen, zoals in Mexico. Daar steeg de afname met 623 procent, naar 7.847 stuks. Achter België, het Verenigd Koninkrijk en de Fillipijnen is Mexico daarmee nu de vierde grootste afnemer van Chinese EV’s. We vermoeden dat deze cijfers van Bloomberg kijken naar waar de auto’s in eerste instantie naar verscheept worden (lees: havens). Tenzij iedereen in België opeens echt een Chinese EV rijdt?

Kijkend naar continenten, is alleen Afrika momenteel een groeimarkt voor in China gebouwde EV’s. Echter gaat het dan in februari voor het hele continent slechts om 1.275 units, minder dan 1,5 procent van de totale afzet. Pakken we januari erbij is de balans nog wel positief, met dank aan Latijns Amerika, Afrika en Azië.

In zowel Europa als Noord-Amerika is de afzet gedecimeerd. In Noord-Amerika is de min zelfs 97 procent voor februari en 83 procent voor de eerste twee maanden ten opzichte van vorig jaar. Een en ander heeft natuurlijk te maken met importheffingen die zowel Europa als Amerika op Chinese EV’s hebben ingevoerd. Dat ‘werkt’ dus wel…Is dit nu een goede zaak, of had jij wel een relatief goedkope Chinese EV gelust? Laat het weten, in de comments!