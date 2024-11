Voor 35.000 euro is je SQ8 krachtiger dan een RS Q8

ABT passeert Audi met de RS Q8 door van de de facelift SQ8 een beuker te maken.

Pas even op in je RS Q8 als je een SQ8 met een ABT badge ziet. Het kan potentieel een beetje ongemakkelijk worden bij het stoplicht als jullie beiden het gaspedaal vloeren. De nieuwe ABT SQ8 op basis van de facelift is namelijk maar liefst 100 pk krachtiger. Tenzij je de Performance hebt.

Sinds oktober van dit jaar kun je bij ABT pakketjes kopen voor de facelift Q8 en SQ8. Nu gaat de Duitse tuner nog een stapje verder met het ultieme pakket. Eerde was er de ABT Power S, waardoor de SQ8 met 650 pk de RS Q8 voorbij ging. Nu kun je de RS Q8 echt vaarwel zeggen, want de ABT SQ8 schopt het nu tot 700 pk en 870 Nm aan koppel. Dat is 100 pk meer dan de 600 pk sterke RS Q8.

Het gaat hier om het ABT Power R programma. Naast tuning aan de ECU installeert ABT een verbeterde intercooler om de pk’s te garanderen. Desgewenst kun je ook spulletjes krijgen voor het exterieur en interieur. Gewoon als je wilt benadrukken dat je niet zomaar een ABT hebt, maar zo’n dikke sjaak in een bombastisch jasje.

De ABT Audi SQ8 is aan te kleden met onder andere een voorspoiler en achterspoiler. In het interieur bestaat de poespas uit deurverlichting met ABT logo, een carbon afwerking voor de automaat en laten we ook niet de start-stop knop van ABT vergeten. Heel belangrijk. Net als de ABT vloermatten.

Met 23 inch Glossy Black velgen en vier uitlaatsierstukken met een diameter van 95 mm is je ABT SQ8 compleet.

ABT Audi SQ8 Coffee mode

Een technisch hoogstandje is het ABT Level Control (ALC), waarbij de luchtvering nog uitgebreider ingesteld kan worden. Desgewenst kan de auto dan 25 mm lager bij de grond staan in Comfort of 15 mm in Dynamic. Ook is er een Coffee mode (echt waar!), waarbij de auto 10 mm dichter naar de grond komt bij snelheden van 5 km/u tot stilstand om het uitstappen makkelijker te maken.

De tuning kost 34.900 euro op basis van de Duitse 19% BTW. Dat is inclusief vijf jaar garantie.