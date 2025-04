Wel verdraaid, ook de Porsche 914 werkt prima als moderne blepper

Bij Porsche hadden ze nooit nieuwe modellen hoeven maken. Gewoon de 911-formule loslaten op bestaande modellen had ook prima gewerkt, zo bewijst deze 914.

Gisteren schotelden we jullie een moderne interpretatie van de Porsche 944 voor. En de reacties waren overweldigend. Niet sinds de verkiezing van de gemiddelde democratisch verkozen leider van een voormalig Sowjet-staat was een volk zo eensgezind. Direct maken dat ding, luidt de opdracht aan Porsche.

Dergelijk belachelijk succes verdient natuurlijk opvolging. Tipgever Hans stuurt ons een subtiel bericht dat dezelfde ‘designer’ (lees: man die AI aan het werk zet), ook de 914 aangepakt heeft. De 914 was de 944 voordat de 944 überhaupt bestond. VoPo had in de DDR niet de beste connotaties, maar in de BRD ook niet. De 914 was namelijk de originele VolksPorsche.

Maar net als de 924/944/968, is dat helemaal niet zo slecht als je loslaat dat de premium Duitse principes van eugenetica niet helemaal zijn nageleefd. De instap-Porsche’s mogen dan bastaarden zijn, ze zijn wel episch geslaagd. Stiekem misschien wel beter dan de altijd zo geliefde en verheven 911. Ook de 914 had een fabelachtige gewichtsverdeling (en een laag gewicht). De vierpitter is geen strepentrekker, maar de zeldzame zespitter niet te versmaden (doch helaas peperduur). En net als bij de meeste 924-jes en 944-jes, heb je de extra bonus van een Targa dak.

Enfin, hoe zou zoiets in moderne Porsche designtaal eruit zien? Het simpele antwoord is als een Boxster. Maar Mr. Simonsson ging voor iets meer retro. En het resultaat, hoewel niet zó wegblazend als bij de 944, mag er andermaal zijn. Het front is een beetje generiek Porsche Boxster/918 Spyder. De zijkant heeft de kenmerkende daklijn van het origineel. De achterkant is wellicht het beste geslaagd. Het is allemaal wat breder en dikker dan de OG.

Ik denk dat de meesten het eens zullen zijn dat de 944 nog beter geslaagd is. Maar dit mag er ook zijn. Koop dan?