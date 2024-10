Lezersvraag: was de straf op Norris en de 3de plaats van Verstappen terecht?

De babbelbox vandaag: heeft Lando Norris terecht een straf gekregen?

Het was genieten geblazen, gisteravond in menig woonkamer. Een titanenstrijd tussen Lando Norris en Max Verstappen op COTA leverde minutenlang vermakelijke televisie op. Iedereen dacht dat zodra Norris in de buurt van VER kwam, deze gemakkelijk zou inhalen. Niets van dit alles, Verstappen wist de deur lang dicht te houden. Waardoor Norris meerdere ronden tegen de kont van de Red Bull zat aan te kijken.

Lando Norris straf

Uiteindelijk wist Norris de Nederlander in te halen met een controversiële inhaalactie. Via de buitenzijde, met vier wielen van de baan. leaving the track and gaining an advantage, aldus de FIA. Een vijf seconden penalty voor Lando Norris, waardoor Max Verstappen als derde eindigde.

Bij McLaren schreeuwen ze moord en brand en bij Red Bull verwijzen ze naar de FIA. Met een roze bril komt Max er inderdaad lekker uit, maar in hoeverre ben jij het eens met deze beslissing? Max had brede schouders en liet inderdaad weinig ruimte voor de Brit.

Het verstandigste wat Norris kon doen was remmen, weer achter de Red Bull aansluiten en hem ‘netjes’ inhalen in de ronden daarna. In plaats daarvan gebruikte Norris de ruimte om voor Max te eindigen en onder instructie van McLaren door te rijden. Met uiteindelijk een penalty tot gevolg.

In de strijd om het wereldkampioenschap is dit nu het gesprek van de dag. Hoe terecht was de penalty en deed Max niet te breed met zijn auto? Buzz in de Formule 1, we hebben het gemist. Norris heeft elke punt nodig, dit resultaat helpt daar niet bij. Tegelijkertijd moet de coureur in de spiegel kijken. Zijn pole position werd meteen in de eerste bocht al weggekaapt, met een Leclerc die P1 wist veilig te stellen. Blijft mooi, dat Italiaanse volkslied.

Aankomend weekend is de Grand Prix van Mexico. We hebben de nacho’s al ingeslagen.