Norris: “Het opnemen tegen Verstappen bij Red Bull is niet handig”

Hoewel ze elkaar op deze foto van afgelopen week nog de hand schudden, is Lando Norris is openhartig over de mogelijkheid naast Verstappen plaats te nemen bij Red Bull.

Het nieuwe Formule 1 seizoen komt langzaam maar zeker alweer dichterbij. Over een kleine maand is de wintertest en een weekje daarna gaat het spel weer op de wagen. De afgelopen week zijn er al wat spijkers met koppen geslagen over rijdersbezettingen ná het seizoen. Niet iedere Formule 1 coureur heeft de luxe baanzekerheid te hebben. Maar Leclerc en Norris zijn ook voor de middellange termijn weer even zeker van een plekje op de grid. Voor zo ver dat bestaat, althans.

Leclerc verlengt dus bij Ferrari, tot verbazing van niemand. Er waren wat geruchten dat Toto Wolff de Monegask erg hoog heeft zitten. Maar met Russell en Hamilton heeft team zilver voorlopig beide zitjes bezet. Hamilton gaat natuurlijk gewoon nog jaren door. Russell heeft (net?) voldoende laten zien om een te blijven doorgaan als reële opvolger voor HAM. Dus dat was een appeltje-eitje. Ook al omdat Ferrari vrijwel letterlijk al jaren de familie is van Charles. Niet toevallig krijgt ook zijn broertje Arthur Leclerc een nieuwe wat grotere rol binnen het team.

In geval van Lando Norris was het misschien toch net wat minder een done deal dat Lando lang bij McLaren zou blijven. De kleine Brit geldt al jaren als een van de grootste talenten op de grid. En hoewel hij pas 24 is, wordt het na alweer vijf seizoenen in de koningsklasse langzaam tijd om dat te vertalen naar zeges en een gooi naar het kampioenschap. Hoewel McLaren vorig jaar een mooie stap maakte wat resulteerde in 7 podia voor Lando, is er wat twijfel of Norris dat doel kan bereiken met team oranje.

Red Bull en Helmut Marko hebben er geen geheim van gemaakt dat ze Norris ook hoog hebben zitten. Algemeen werd aangenomen: als Lando wil dan kan hij tekenen. Voormalig Red Bull man Albonio stelde dat het contract al klaar lag. Maar, het is dus niet gebeurd. NOR zit nu minimaal tot en met 2027 ‘vast’ aan Woking. Was het voor de Brit überhaupt een afweging om naast Max plaats te nemen? Bij Sky Sports zegt Lando er dit over:

Max is één van de beste coureurs in de Formule 1. En hij zit in een team waar hij zeer comfortabel is. Veel dingen zijn om hem heen gebouwd. Het is dus voor anderen lastig om tegen de Max van nu te racen. Zelfs de Max van enkele jaren geleden, zou het waarschijnlijk niet kunnen opnemen tegen de Max van nu. Het is dus niet de vraag of je bang bent of niet. Ik zou nooit bang zijn om het tegen iemand op te nemen. Je moet je echter wel afvragen of je in een positie zit om iemand echt uit te kunnen dagen. Ik denk dat dat in dit geval niet mogelijk is. Voor geen enkele coureur. Het kost tijd om te wennen. Als je het dan tegen de beste coureur ter wereld opneemt, is dat niet heel handig. Lando Norris, is niet bang maar wel een beetje bang

Waarvan akte. Iedereen is bang voor onze held!!1! Oranje boven. Straatfeest. Vierde kampioenschap!