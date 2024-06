Red Bull vermoedt opzet Norris, Norris trekt vriendschap Verstappen in twijfel

Jaaaaaaaa…Duhduhduhduhduh…Duhduh. Boulevard. Red Bull vermoedt opzet bij Norris. Norris moet nog even zien of zijn vriendschap met Verstappen overleeft.

Je kon erop wachten natuurlijk. Voor de derde keer in twee weken stonden Lando Norris en Max Verstappen naast elkaar op de eerste rij van een F1 grid vanmiddag. Dit jaar tekent zich voor het eerst een strijd af tussen de twee jonge honden die beiden nog een grote toekomst voor zich hebben in de sport. Verstappen heeft de belofte natuurlijk al flink ingelost. Lando moet dat nog doen. Hij geldt al sinds zijn jeugd als een groot talent en moet samen met Leclerc en Russell onze held partij geven als HAM en ALO binnenkort definitief afzwaaien.

Onlangs won Lando (eindelijk) zijn eerste race in de F1, na al ettelijke podia te hebben gescoord. En de beer is daardoor eindelijk los, zo lijkt. Norris heeft nu de auto om Verstappen aan te vallen en vandaag zagen we dat zich in extremis uitspelen op het circuit. Totdat het allemaal eindigde in tranen (van geluk voor Russell).

Het is de eerste echte keer dat de vrienden Norris en Verstappen, vaak samen te zien in de betere dancings van Monaco of in de SIM, schade reden op het circuit met een overwinning op het spel. Velen hadden al gespeculeerd dat zoiets kon gaan gebeuren. Maar ja, nu is het dus zo. Gelukkig blijven ze daar koel onder, toch? Wat gebeurt op het circuit blijft op het circuit? Mwah…

Red Bull teambaas Horner

Christian Horner was waarschijnlijk blij dat controverse eindelijk weer een keer niet over hem gaat. Zodoende gooit hij olie op het vuur. Horner claimt dat Norris het incident expres veroorzaakte. Dat zou de Brit dan gedaan hebben omdat hij wist dat hij vijf seconden straf had. En dus ‘nooit’ zou kunnen winnen normaal gesproken, ook niet als hij Max zou inhalen. Door ‘iets te forceren’ zou dat wel kunnen. Oké…

McLaren teamhoncho Stella

Andrea Stella kijkt er iets anders naar. En claimt dat de rest van de wereld dat ook doet. ‘Iedereen kan zien wie er fout zit. Alleen een klein clubje mensen niet’. Met dat laatste doelt Stella uiteraard op Red Bull. Het venijn zit ‘m echter in de staart. ‘Je ziet dat als je dit soort dingen niet aanpakt, het ook niet verandert. In het verleden waren er ook al incidenten met Hamilton’. Ouch. Max kreeg overigens wel 10 seconden straf voor het incident. Hoewel hem dat geen verder positieverlies opleverde.

Lando Norris

Norris is ook verbolgen. Echte echte echte vrienden zouden zoiets mogelijk door de vingers zien. Maar F1 coureurs zijn toch vaak een beetje prikkelig, zeker vlak na een race. Als Sky Italia vraagt hoe het nu zit met hun vriendschap, zegt NOR ‘Dat weet ik niet. Als hij zegt dat hij iets doms gedaan heeft, snap ik het wel. Als hij geen verantwoording neemt, dan is het klaar wat mij betreft’.

Max Verstappen

De man zelf tenslotte. In eerste instantie leek het er niet op dat hij die verantwoording ging nemen. In de auto was hij nog cynisch over de straf en beschuldigde hij Norris van divebombing. Uit de auto is hij al iets milder, hoewel echt de schuld op zich nemen, er nog niet inzit.

Max zegt ‘Ik had het gevoel dat Lando al een paar keer van heel ver kwam inremmen, dat hij moeilijk kon stoppen. Dat als ik niet naar buiten of naar rechts stuurde, dat we dan tegen elkaar aan zouden komen. Ik zal het nog even terugkijken, maar vanaf mijn kant: ik verdedig natuurlijk een beetje die binnenkant, maar ik ga niet heel ver naar binnen. Hij gaat helemaal buitenom, en toen reden we volgens mij met de achterwielen tegen elkaar aan? Het was een heel raar moment, totaal niet verwacht ook’.

Onze verwachting

Het zijn mannen, dus waarschijnlijk drinken ze vanavond of hooguit morgenavond een biertje samen. Zo niet zijn het wij…euhm…geen mannen.