Lezersvraag: Wat is jouw ultieme autoverhaal?

Kletsen over auto’s is een leuke zaak voor de liefhebber. Het ene verhaal is nog mooier dan het andere. Maar wat is nou jouw ultieme autoverhaal? Daar willen we achter komen middels deze lezersvraag!

Stel je voor. Jij zit nu samen met je maten in de kroeg. Er worden de nodige biertjes soldaat gemaakt en al snel komen de sterke verhalen naar boven. Het één nog onwaarschijnlijker dan het andere, maar daardoor niet minder mooi.

Na een tijdje gaan de verhalen over auto’s. Dat doen wij liefhebbers, dat kunnen we niet helpen en er bestaat geen medicijn tegen. De verhalen gaan over wat we hebben meegemaakt op autogebied. En ook hier worden de verhalen sterker en mooier.

Dan ben ik aan de beurt en ik steek van wal met mijn ultieme autoverhaal. Luister!

Mijn ultieme autoverhaal gaat over Ferrari’s

Ik heb een vriend die het heel goed heeft gedaan wat betreft geld verdienen. Sterker, de beste man is net zo aardig als dat hij kwartjes heeft. Heel behoorlijk dus.

Een deel van dat geld heeft hij omgewisseld voor een aantal echte Italiaanse raspaardjes. Juist, Ferrari’s. Hij bezit een aantal klassiekers, maar ook wat nieuw(er) spul. Maar het mooiste is, hij vindt dat er in al die auto’s gereden moet worden. Daar zijn ze immers voor gemaakt.

En aangezien hij zelf maar 1 paar handen en voeten heeft, mogen zijn vrienden soms de andere Ferrari’s besturen. Hell yeah!

Op pad met een stoet aan Ferrari’s!

Zo kwam de dag dat ik -inmiddels heel wat jaren geleden- werd gevraagd om te helpen wat Ferrari’s naar België te brengen. Of ik daar zin in had. Op zich een stomme vraag. Natuurlijk had ik daar zin in!

Dus gingen wij met een bonte stoet van Amsterdam naar België. Op zaterdagmiddag, uurtje of 14:00. Van alles zat erbij, van een Ferrari 275 GTB short nose, tot een 250 GT Lusso, een 355 GTB en nog wat andere modellen…

Zaterdagmiddag 14:00 uur is natuurlijk niet echt de beste tijd om over de A1 te rijden, zeker als je een beetje gas wil geven. Zou je denken. Want de Ferrari 456GT waar ik in reed, trapte ik toch mooi naar 300+ op de teller. Op de A1 tussen Amsterdam en Muiden. Op zaterdagmiddag. Ik zeg het er nog maar even bij.

Nooit eerder was ik zo hard gegaan in een auto, en al zeker niet op dit bizarre tijdstip voor deze stunt. Ik kon mooi aan al mijn vrienden vertellen dat ik de allersnelste was die dag. Zou je denken. Toch? Dat kon toch niet missen?

Maar wat schetste mijn verbazing? Terwijl ik een Ferrari op 300 km per uur + reed op de A1, werd ik ingehaald door een grijnzende vriendin een andere Ferrari. Een rasechte F40 knalde me met een extreme snelheid voorbij. Die aanblik zorgde voor emoties en andere gevoelens waarvan ik niet wist dat ik ze bezat. Ik kan er nog steeds niet helemaal bij, besef ik nu. Zoiets bizars had ik nog nooit meegemaakt.

Sterker, in de 19 jaren die na dat moment volgden, is dit toch wel voor altijd mijn meest ultieme autoverhaal gebleven. Zelfs specialer dan 24 uur met Wouter en Casper in een Ford Mustang V8 rijden. En dat was me ook een ervaring, kan ik je melden!

Overigens is dit inmiddels dus al zo lang geleden, het is allemaal verjaard en de prinsemarij kan daarom geen boetes voor dit verhaal uitschrijven. Als disclaimer, je weet maar nooit…

Dit is en blijft mijn ultieme autoverhaal

Maar het gaat hier niet over mij en mijn verhaal over wat Ferrari’s. Het gaat om de lezersvraag en dus om jouw ultieme autoverhaal. Wat is het allerbijzonderste, mooiste, gekste, leukste dat jij ooit hebt meegemaakt als het op auto’s aankomt?

Laat het weten in de comments. En als er pareltjes bijzitten, kunnen jullie die volgende week teruglezen in de good-old bloemlezing!!

We kunnen niet wachten!