Maak binnenkort een ritje in een BMW iX5 op waterstof

BMW neemt namelijk een BMW iX5 op waterstof mee naar de IAA in München en daar kun jij een ritje in maken.

Het is de toekomst van autorijden, hoor je vaak. Auto’s op waterstof. Tja, dat zal best kunnen, alleen doen de meeste autofabrikanten er weinig tot niets mee. Ze zetten liever in op elektrisch rijden, zo blijkt.

Er zijn maar twee fabrikanten die een auto op waterstof aanbieden. Hyundai levert de NEXO en Toyota de Mirai. Maar nu komt (oudgediende) BMW ook maar weer even om de hoek kijken met hun iX5 op waterstof.

BMW en Toyota werken samen met waterstof

BMW en Toyota werken al een tijdje samen. Zo is de nieuwe Supra oneerbiedig gezegd een BMW Z4 met een dakje. Met exact dezelfde 3.0 zes-in-lijn onder de motorkap. Prima voor Toyota, want al zijn het zelf geen koekenbakkers, niemand maakt een fijnere 6-pitter dan BMW.

Maar andersom is er ook winst te behalen voor BMW. Toyota op haar beurt i een stuk verder met waterstof. Zie bijvoorbeeld de bovengenoemde Mirai. Dat scheelt BMW een hoop ontwikkelingskosten voor hun iX5 op waterstof. Win-win.

Jij kan binnenkort in de iX5 Hydrogen rijden

Zoals je wellicht weet, wordt de IAA binnenkort München gehouden. Mocht je dat niet weten, we hebben een leuk lijstje online gezet met wat er allemaal te vinden is. Lees maar even lekker.

En als je dit gedaan hebt, zul je zien dat de iX5 op waterstof er niet bijstaat. Dat klopt, BMW heeft ons verrast. Ze zetten er namelijk eentje neer buiten de poorten van de hal. Daarmee kan iedere geïnteresseerde een ritje maken. En da’s best aardig van BMW!

Hoe rijdt zo’n iX5 op waterstof?

Hoe het precies rijdt, weten we nog niet. Want we hebben nog niet achter het stuur plaatsgenomen. Maar we hebben wel wat cijfertjes.

De iX5 met brandstofcel is gebaseerd op de X5 en levert 168 pk. Behalve als je meer wil hebben, dan kan er een boost worden gegeven van 369 pk. Volgens BMW is dat als er ‘extreme sportiviteit’ wordt gevraagd.

In de twee carbon-fiber-reinforced plastic tankjes gaat in totaal zo’n 6 kilo waterstof. Dat klinkt niet als veel, maar met 1 kilo kan ruwweg 100 kilometer worden gereden. En dan klinkt het weer wél netjes, toch? Volgooien duurt 3 tot 4 minuten.

Wil je zelf beleven hoe de BMW iX5 op waterstof rijdt, de IAA wordt van 7 tot en met 12 september gehouden in München.

Veel plezier alvast!