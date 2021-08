Nissan Z met 400 pk twinturbo V6 is officieel

De lancering van de nieuwe Nissan Z is een feit. En het recept is heerlijk.

De New York Auto Show werd op het laatste moment geannuleerd. Betekent niet dat Nissan de geplande presentatie van de Z ook niet door liet gaan. Er is besloten om toch in de stad een besloten event te organiseren. En nu is het moment daar. De nieuwe Nissan Z is een feit.

Dat er gekozen is voor een onthulling in New York is logisch. Wij in Europa krijgen deze auto niet. Ontzettend jammer, maar door de strenge milieuregels is een dergelijke auto niet interessant genoeg voor Nissan om het model hier aan de man te brengen. Toyota durft het dapper wel aan met de Supra, maar hoe vaak heb jij die auto al zien rijden? Precies.

Motor

In de Verenigde Staten kennen ze BPM en aanverwanten niet. Dus vrij baan voor Nissan om een sportauto te lanceren in 2021 in vorm van de Z. Onder de kap ligt een VR30DDTT 3.0 L V-6 Twin Turbo. Goed voor 405 pk en 474 Nm aan koppel. Klanten krijgen de keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak, of een automaat met negen verzetten en flippers achter het stuur. Nissan heeft nog geen prestatiecijfers gecommuniceerd.

Z Proto

In vergelijking met de Z Proto heeft de productieversie veel elementen van het prototype meegekregen. Onder andere de neus en het kontje zijn meegenomen. Achter zitten twee bescheiden uitlaatpijpen die ongetwijfeld een heerlijk orkest aan V6-glorie naar buiten kunnen brengen. Zo goed als een 350Z of 370Z zal het niet klinken, turbo’s winnen het nooit van het atmosferische karakter van een motor.

Prijs

De Amerikaanse markt is waar de nieuwe Nissan Z het goed moet gaan doen. Het automerk lanceert de Z ook in eigen land. Vanaf de winter komt Nissan met details voor de Japanse markt onder de iconische naam Fairlady Z. Een exacte prijs is nog niet bekendgemaakt, maar de richtprijs ligt op $ 40.000,- voor de Z. De verkoop start in de lente van 2022.