Een droomauto hebben we allemaal. Maar het kan vaak net ietsje beter, maar die hebben ze nooit gebouwd. Welke is dat volgens jou?

Iedereen heeft wel een droomauto, toch? Een speciaal model, misschien wel peperduur en daardoor altijd een droom, of anders omdat het een topmodel was uit jouw jeugd ofzo. Meestal is zo’n droomauto perfect, maar als je verder denkt, kan er misschien wel iets beter.

Ik heb persoonlijk drie voorbeelden die me direct te binnen schieten. Twee daarvan zijn BMW’s en ook nog eens allebei uit dezelfde toptijd van het Beierse merk. Ik heb het natuurlijk over de E46 M3 en de E39 M5. Twee rijdende dromen op wielen. Behalve het feit dat ze alleen als respectievelijk coupé als sedan geleverd waren.

Een Touring hebben ze daar nooit van gebouwd en dat zou -zeker in het geval van de M5- de droomauto compleet maken. En voordat je gaat roepen dat die er wel degelijk zijn; ja, als hobbyproject of als probeersel van de fabriek. Maar nooit officieel geleverd.

Welke droomauto hebben ze nooit gebouwd?

Maar de derde is pas een echte droomauto die ze nooit hebben gebouwd. En dat gaat over een Porsche. En als kersvers bezitter van een 964, kun je er vergif op innemen dat het ook over die auto gaat. En dat is correct.

Want Porsche bouwde (en bouwt) de ene na de andere droomauto, maar ze zijn er in mijn ogen eentje vergeten. En dat is de 964 Targa WTL. En zoals de kenner weet, WTL staat voor Werks Turbo Look, en dat is de versie met de dikke billen. Die van de Turbo inderdaad.

Want de cabriolet werd wel geleverd als WTL en de Coupé vanzelfsprekend ook. Maar de Targa, die stiekem toch wel het vetst is, dus niet. Ja, ook deze is aftermarket in elkaar gezet en juist daarom kun je zien dat Porsche dat zelf had moeten doen. Want dat is de droomauto der droomauto’s wat mij betreft.

Maar goed. Genoeg modellen die bijna perfect zijn, maar nét niet. En daarom deze lezersvraag “Welke droomauto hebben ze nooit gebouwd?”. We zijn enorm benieuwd welke droomauto jij aandraagt.

Laat het daarom maar gauw weten in de comments.