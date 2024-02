Zo veel Singer Porsche 911’jes zijn inmiddels gebouwd

Handgemaakt vakwerk à la Singer is altijd exclusief spul, maar het wordt steeds minder exclusief om zo’n bijzondere Porsche 911 te bezitten.

Inmiddels zijn er vele plekken waar je naartoe kan om je klassieke Porsche 911 te voorzien van modernere onderdelen. We durven Singer niet aan te wijzen als ‘de eerste’, maar het kwam de populariteit van zo’n 911 ‘restomod’ wel ten goede.

Mijlpaal Singer

Het is inmiddels al weer 15 jaar geleden dat Singer hun eerste model deelde. De Singer ‘Classic Study’ begint zijn leven als een Porsche 964 en daar wordt vervolgens een compleet op maat gemaakte carrosserie, een compleet op maat gemaakt interieur en een volledig herbouwde motor voor de huidige standaarden aan toegevoegd. Het resultaat is een auto die het klassieke gevoel van een 911 omarmt met de wetenschap van nu. Elke Singer wordt op bestelling gebouwd voor flinke bedragen, maar degene die hem bestelt mag dan wel alles op maat laten maken. Elke auto krijgt ook een eigen naam in combinatie met ‘commission’ (in opdracht gemaakt). Sinds een paar jaar mag je ook kiezen voor een DLS (Dynamics & Lightweight Study), een 930 Turbo Hommage en een raceversie van die laatste.

300ste Singer

Zo is deze Porsche 911 Singer door degene die hem besteld heeft ‘The Sotto Commission’ genoemd. Op zich heeft de klant er een mooi feestje van gemaakt, met een carrosserie in ‘Resistance Blue’, interieur met oranje lederen bekleding en uiteraard de 4.0 liter zescilinder met handgeschakelde vijfbak. Er is gekozen voor een Targa.

Toch is de Sotto Commission een prachtig feestje voor Singer, want dit is de 300ste klant die een Singer Classic Study heeft besteld! Zoals gezegd is het dus exclusief spul, met zo’n 20 exemplaren gebouwd elk jaar. Zo mocht de Sotto Commission dus even poseren in de fabriekshal met alle medewerkers van Singer. Het lijkt er bijna op dat er meer mensen werken bij het Amerikaanse bedrijf dan dat er auto’s zijn.

Dus eh, gefeliciteerd hè! Je kan dus gewoon nog steeds Singers bestellen, maar zoals gezegd gaat je dat tonnen tot miljoenen (DLS) kosten. Wij vragen ons tevens af wat er gebeurt als de 964’s opraken, die worden immers niet meer gebouwd.