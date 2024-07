De grootste nachtmerrie tijdens het rijden. Een spookrijder.

Of in dit geval. Een mafkees die denkt een vrachtwagen in te kunnen halen. Ten eerste is het verkeer druk, dus je schiet er weinig mee op.

Ten tweede komt er iemand aan, in dit geval kijken we mee met de dashcam. De bestuurder kan gelukkig een frontale aanrijding voorkomen. Tijd voor een schone onderbroek.

Bekijk ook deze video: verdachten proberen motorfietsen te dumpen