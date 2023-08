Lezersvraag: Wat is jouw allerbeste autoherinnering?

Die heb jij vast wel, een allerbeste autoherinnering. Toch?

Het is weer tijd voor een trip down memorylane. In deze editie van ‘De Lezersvraag’ gaan we namelijk op zoek naar je allerbeste autoherinnering ooit. En aangezien wij allemaal liefhebbers zijn, denken we dat er pareltjes tussen moeten zitten

Het kan van alles zijn, je eerste keer 200+, de eerste keer zonder instructeur instappen met je rozen pasje/papiertje op zak, een epische roadtrip… Er zijn legio autoherinneringen natuurlijk en wij zoeken de beste!

Wat is jouw allerbeste autoherinnering?

Laat ik dan het goede voorbeeld geven en met mijn beste autoherinnering komen. Al is het moeilijk, want het zijn er meerdere. Maar goed, hoe meer herinneringen hoe meer vreugd, dus we beginnen maar gewoon.

Eén rit die me heel erg goed is bijgebleven, is mijn eerste rit in mijn eigen auto, maar dan mét rijbewijs. Ik was 18 en mijn Renault Clio was eerder in mijn leven dan het roze papiertje. Rijden deed ik stiekem al wel, maar altijd bang om gepakt te worden.

Die eerste rit met de auto naar school, in het bezit van het rijbewijs en volledig legaal. Ik voelde me de koning te rijk en had het idee dat de wereld voor altijd aan mijn voeten zou liggen. Wat ook echt zo bleek te zijn, want ik kon vanaf toen overal heen waar ik maar heen wilde. Ik denk nog steeds geregeld terug aan het gevoel dat ik toen had.

Maar ook de rit toen ik 21 was en een Golf I Cabriolet reed. Als student op bezoek bij mijn ouders in hun huis in de Provence in Frankrijk. De rit in zo’n barrel is niet heel erg comfortabel, maar om op een zomeravond tijdens de invallende duisternis over de glooiende wegen te rijden, dakje open, goeie cd erin… Onbetaalbaar.

De geur van de pijnbomen, het geluid van de tsjirpende cicades, het gevoel van absolute vrijheid… Met recht een van mijn meest memorabele autoherinneringen ooit. In al zijn eenvoud.

En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar daar is dit artikel niet voor. Wij willen namelijk graag van jou horen wat je favoriete autoherinnering ooit is!

Brand los!!